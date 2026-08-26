Postošais "El Ninjo" fenomens pieņemas spēkā: vairākās valstīs izsludināta trauksme
Salvadora otrdien izsludināja maksimālās trauksmes stāvokli ar meteoroloģisko parādību "El Nino" saistīta sausuma dēļ, kas izraisījis ražas zudumus, paziņoja varas iestādes.
Šī stāvokļa izsludināšana aktivizē novērošanu un palīdzības sniegšanu skartajām kopienām. "Mēs izsludinām sarkano trauksmi par meteoroloģisko un lauksaimniecības sausumu visā valsts teritorijā," platformā "X" paziņoja Civilās aizsardzības departaments.
"El Nino" ir parādība, ka izraisa jūras ūdens virsmas temperatūras paaugstināšanos Klusā okeāna centrālajā un austrumu ekvatoriālajā daļā, radot globālas vēju un nokrišņu izmaiņas un neparastus laikapstākļus.
"El Nino" notiek vidēji reizi divos līdz septiņos gados, bet šogad tā ir intensīvāka nekā jebkad iepriekš.
Centrālameriku ir piemeklējis stiprs sausums, kura dēļ Hondurasa jau ir izsludinājusi trauksmes stāvokli 80% savas teritorijas, savukārt Panamas kanāls ir samazinājis kuģu tranzītu.
Salvadorā šajā gada laikā parasti ir bagātīgi nokrišņi, bet šogad to trūkums ir izraisījis ražas zudumus. Lauksaimniecības ministrija ir paziņojusi par pārtikas palīdzību lauku ģimenēm, kurām nav apūdeņošanas sistēmu.
Vairākas Salvadoras pašvaldības atrodas Centrālamerikas "sausajā koridorā", kas ietver arī daļu Hondurasas un Nikaragvas un ir neaizsargāts pret ekstrēmiem laikapstākļiem. Visās trīs valstīs jūnijā un jūlijā tika laboti mēneša temperatūras rekordi, saasinot bažas par bada iestāšanos.
Salvadorā šajā mēnesī jau ir laboti 14 temperatūras rekordi. Peru pagājušajā nedēļā izsludināja ārkārtējo situāciju "El Nino" dēļ katrā trešajā lielpilsētā un paziņoja, ka intensīvs karstums un lietus var kaitēt pārtikas ražošanai.