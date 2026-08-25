Krievijas Valsts domē pavēsta gadu, līdz kuram jāpaspēj nospiest Ukrainu uz ceļiem. Daudzus tas pārsteigs
Kad 2022. gada 24. februārī Kremļa diktatora Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā, agresorvalstī cerēja uz ātru un vieglu uzvaru. Nu Valsts domē izskanējis konkrēts gads, līdz kuram viņi cer piebeigt Ukrainu, pirms, viņuprāt, sāksies jauns karš, kurā, kā parasti, Krievija būšot agresijas upuris.
Krievijas Valsts domes Aizsardzības komitejas loceklis, bijušais 58. armijas komandieris, ģenerālleitnants Viktors Soboļevs izteicies izdevumam “gazeta.ru”, ka Krievijai vajag paspēt piebeigt Ukrainu līdz … 2030. gadam. Jāpiebilst, ka pēc šāda scenārija Krievijas sākotnēji cerētais zibenskarš ilguma ziņā krietni būs pārspējis pat Otro pasaules karu.
Kādēļ tieši līdz 2030. gadam? Atkārtojot vietējās propagandas tēzes, krievu ģenerālis apgalvo, ka līdz tam laikam NATO valstis būs gatavas uzbrukt Krievijai. “Poļi, vācieši, francūži, angļi, Beļģija, Norvēģija, Somija, Zviedrija — visi vēlas karot ar Krieviju, nodarīt tai stratēģisku sakāvi. Protams, šeit ir arī informācijas komponents, galvenokārt pašu tautām, kuras viņi gatavo karam, taču notiek arī nopietna gatavošanās karam ar Krieviju,” stāstīja ģenerālis.
Pirms tam Putina padomnieks un Austrumu Ekonomikas foruma organizēšanas komitejas atbildīgais sekretārs Antons Kobjakovs pavēstīja "sensacionālu" ziņu, ka Krievija tikai par mata tiesu 2022. gadā bija apsteigusi Ukrainu, kura pati esot gsatavojusies uzbrukt Krievijai un pat noteikusi konkrētu datumu — Starptautisko sieviešu dienu.
“Tagad jau ir piemirsts, tāpēc ir īstais laiks atgādināt: dokumenti, kurus mūsu karavīri atrada jau “speciālās militārās operācijas” sākumā kādas Ukrainas bruņoto spēku teritoriālās aizsardzības brigādes pamestajā štābā, norādīja konkrētu iebrukuma datumu Krievijā — 2022. gada 8. martu. Mēs viņus apsteidzām par divām nedēļām. Simboliski viņi vēlējās mums sieviešu svētkos uzdāvināt karu. Taču tā vietā, pateicoties Krievijas vadības tālredzībai, viņi saņēma “melno zīmi” no mūsu kādreiz kopīgajiem militārajiem svētkiem. Kā prezidents jau iepriekš teica — mūsu vēsturē 22. jūnijs vairs nekad neatkārtosies,” aģentūrai TASS vienā mierā stāstīja Kobjakovs.
Par to, kādēļ gan Krievija jau kopš 2021. gada pavasara sāka koncentrēt savu armiju pie Ukrainas robežas, kara tehniku vedot pat no Sibīrijas un Tālajiem Austrumiem, bet karakuģus no Klusā okeāna, Kobjakovs nepastāstīja.
Pats Putins gadu gaidā stāstījis visdažādākos ieganstus kara sākšanai, sākot ar nepieļaušanu, lai tajā parādītos NATO kara bāzes, cīņu par “krievu tiesībām runāt savā valodā”, līdz pat Ukrainas vēlmei iestāties Eiropas Savienībā. Savukārt pasaciņu par Ukrainas gatavoto uzbrukumu uzreiz pēc kara sākuma stāstīja Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko, kura teiktais, ka viņš varot kartē parādīt, “no kurienes gatavojās uzbrukums” Baltkrievijai, kuru novērsa Krievijas preventīvais iebrukums Ukrainā, kļuva par zobgalību pilnu interneta mēmu.