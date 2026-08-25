Kanāda dod atbildes triecienu Trampam, ieviešot bargus muitas tarifus ASV precēm
Kanāda otrdien paziņoja par atbildes muitas tarifu ieviešanu ASV precēm no 15 līdz 50% apmērā, tādējādi saasinot tirdzniecības karu starp abām kaimiņvastīm.
Otavas atbildes pasākumi stāsies spēkā 8. septembrī - šādu termiņu iepriekš bija norādījis premjerministrs Marks Kārnijs pēc tam, kad sestdien stājās spēkā ASV prezidenta Donalda Trampa noteiktais 50% tarifs Kanādas precēm.
Kanādas valdība paziņoja arī par 7,5 miljardu Kanādas dolāru (4,6 miljardi eiro) atbalsta paketi tarifu nelabvēlīgi ietekmētajiem uzņēmumiem un darbiniekiem. Pēc tam, kad tirdzniecības sarunas piektdien cieta neveiksmi, ASV noteiktie augstie tarifi skāra Kanādas preces aptuveni 20 miljardu ASV dolāru (17 miljardi eiro) vērtībā - aptuveni 5,5% no tās eksporta uz ASV.
Saskaņā ar Kanādas plānotajiem atbildes pasākumiem ASV tērauda un alumīnija izstrādājumiem, kuriem iepriekš tika piemērots 25% tarifs, no 8. septembra tiks piemērots 50% tarifs. Preces, kurām tiks piemērots 25% tarifs, ir sadzīves tehnika, piena produkti, kā arī noteikti tērauda un alumīnija atvasinātie produkti. Nelielai preču kategorijai tiks piemērots 15% tarifs, tajā skaitā elektriskajām iekārtām un instrumentiem. Kopumā šīs preces veido aptuveni 7,3% no Kanādas importa no ASV.
Tomēr analītiķi brīdina par savstarpēju eskalāciju. Jau pirmdien Tramps draudēja no nākamā gada divkāršot tarifu Kanādas automašīnām, palielinot to no pašreizējiem 25% līdz 50%.
Tramps otrdien arī paziņoja, ka apsver iespēju pārdēvēt uz abu valstu robežas esošo Ontārio ezeru par "Amerikas ezeru", līdzīgi kā viņš pagājušajā gadā pārdēvēja Meksikas līci par "Amerikas līci".