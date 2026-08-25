CBS: lidmašīnā no Rīgas uz Maskavu devies CIP direktors Retklifs
Otrdien Maskavā uz sarunām ieradies ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) direktors Džons Retklifs, ziņo ASV televīzijas kanāla "CBS News" korespondente Dženifera Džeikobsa.
Scoop: CIA Director John Ratcliffe traveled to Russia aboard a C-17 for meetings in Moscow today, sources told @Olivia_Gazis @JimLaPorta and me. @CBSNews— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) August 25, 2026
Viņa savā kontā sociālajā tīklā "X" raksta, ka Retklifs bija ASV Gaisa spēku transportlidmašīnas "Boeing C-17 Globemaster III" pasažieris un ka viņam Krievijas galvaspilsētā ir paredzētas tikšanās. Džeikobsa neprecizē, ar ko tieši viņam ir paredzētas tikšanās un cik ilga būs vizīte. Žurnālistes informācija pagaidām nav apstiprināta no citiem avotiem, un oficiāli tā nav komentēta.
ASV izdevums "Axios", atsaucoties uz ASV amatpersonu, apstiprināja ziņas par Retklifa ierašanos Maskavā. Saskaņā ar "Axios" reportiera Baraka Ravida informāciju, kurš atsaucas uz labi informētiem avotiem, pirms Retklifa vizītes ASV brīdināja Ukrainu, ka uz Maskavu dodas augsta līmeņa amatpersonu delegācija, un lūdza apturēt triecienus līdz brīdim, kad tā būs aizbraukusi.
🔴 Ahead of CIA Director John Ratcliffe's trip to Moscow, the U.S. has requested Ukraine to refrain from standoff drone and missile strikes against Russia until the visit concludes.— Osint42 Europe (@osint42europe) August 25, 2026
📌 Source: https://t.co/sxDeD6qkPopic.twitter.com/XoNporAAxG
A high-ranking US official has arrived in Moscow.— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) August 25, 2026
A motorcade bearing the license plates of the American diplomatic mission sped through the capital of the Russian terror regime, evidently on its way to the Kremlin.
This is all we know so far. pic.twitter.com/3Zv74pt9lL
Soctīklos daži norāda, ka iepriekšējo reizi CIP direktors Krievijā pabija īsi pirms tās invāzijas Ukrainā. Toreiz Maskavā 2021. gada beigās viesojās CIP direktors Viljams Bērnss, kad milzīga Krievijas armija jau bija sakoncentrēta pie Ukrainas robežas.
Kā ziņots, Maskavas Vnukovas lidostā otrdien nolaidusies no Rīgas izlidojusi ASV Gaisa spēku transportlidmašīna "Boeing C-17 Globemaster III" ar borta numuru RCH4555, liecina lidojumu monitoringa vietnē "Flightradar24" pieejamā informācija.
Lidmašīna no Rīgas izlidoja ap plkst. 8.50 un ap plkst. 10 ieradās Maskavā.
Pirms divām dienām, 23. augustā reisa RCH4555 lidmašīna ieradās Rīgā no ASV Merilendas štata Kempspringsas. Tur atrodas Endrjūsa gaisa spēku bāze, kur bāzēta arī ASV prezidenta lidmašīna "Air Force One".
Pēdējos mēnešos Krievijas varasiestādes ir gaidījušas ASV prezidenta īpašā sūtņa Stīva Vitkofa un Donalda Trampa znota Džareda Kušnera vizīti. Viņi iepriekšējās miera sarunu kārtās bija vidutāji starp Maskavu un Kijivu. Sarunu process pašlaik ir apturēts.