CBS: lidmašīnā no Rīgas uz Maskavu devies CIP direktors Retklifs
Foto: ZUMAPRESS.com
ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) direktors Džons Retklifs
Pasaulē
Papildināts:Šodien 19:03

CBS: lidmašīnā no Rīgas uz Maskavu devies CIP direktors Retklifs

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Otrdien Maskavā uz sarunām ieradies ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) direktors Džons Retklifs, ziņo ASV televīzijas kanāla "CBS News" korespondente Dženifera Džeikobsa.

CBS: lidmašīnā no Rīgas uz Maskavu devies CIP dire...

Viņa savā kontā sociālajā tīklā "X" raksta, ka Retklifs bija ASV Gaisa spēku transportlidmašīnas "Boeing C-17 Globemaster III" pasažieris un ka viņam Krievijas galvaspilsētā ir paredzētas tikšanās. Džeikobsa neprecizē, ar ko tieši viņam ir paredzētas tikšanās un cik ilga būs vizīte. Žurnālistes informācija pagaidām nav apstiprināta no citiem avotiem, un oficiāli tā nav komentēta.

ASV izdevums "Axios", atsaucoties uz ASV amatpersonu, apstiprināja ziņas par Retklifa ierašanos Maskavā. Saskaņā ar "Axios" reportiera Baraka Ravida informāciju, kurš atsaucas uz labi informētiem avotiem, pirms Retklifa vizītes ASV brīdināja Ukrainu, ka uz Maskavu dodas augsta līmeņa amatpersonu delegācija, un lūdza apturēt triecienus līdz brīdim, kad tā būs aizbraukusi.

Soctīklos daži norāda, ka iepriekšējo reizi CIP direktors Krievijā pabija īsi pirms tās invāzijas Ukrainā. Toreiz Maskavā 2021. gada beigās viesojās CIP direktors Viljams Bērnss, kad milzīga Krievijas armija jau bija sakoncentrēta pie Ukrainas robežas.

Kā ziņots, Maskavas Vnukovas lidostā otrdien nolaidusies no Rīgas izlidojusi ASV Gaisa spēku transportlidmašīna "Boeing C-17 Globemaster III" ar borta numuru RCH4555, liecina lidojumu monitoringa vietnē "Flightradar24" pieejamā informācija.

Lidmašīna no Rīgas izlidoja ap plkst. 8.50 un ap plkst. 10 ieradās Maskavā.

Pirms divām dienām, 23. augustā reisa RCH4555 lidmašīna ieradās Rīgā no ASV Merilendas štata Kempspringsas. Tur atrodas Endrjūsa gaisa spēku bāze, kur bāzēta arī ASV prezidenta lidmašīna "Air Force One".

Pēdējos mēnešos Krievijas varasiestādes ir gaidījušas ASV prezidenta īpašā sūtņa Stīva Vitkofa un Donalda Trampa znota Džareda Kušnera vizīti. Viņi iepriekšējās miera sarunu kārtās bija vidutāji starp Maskavu un Kijivu. Sarunu process pašlaik ir apturēts.

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