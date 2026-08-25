Izraēlā aukstasinīgi izrēķinās ar mafijas vadoni. VIDEO
Izraēlā plašu rezonansi izraisījusi pasūtījuma slepkavība, kurā novērošanas kameru priekšā tika nošauts vietējās mafijas vadonis.
23. augustā Cēzarejā tika nošauts 45 gadus vecs izraēlietis, kurš vēlāk tika identificēts kā “kaukāziešu mafijas” vadonis Janiss Jušvajevs.
Kā vēsta Izraēlas izdevums "Mako", slepkava savu upuri gaidīja pie kafejnīcas “Adženda”, kas atrodas pie degvielas uzpildes stacijas. Izdevums norāda, ka Jušvajevs bieži pusdienoja šajā vietā, tāpēc slepkava, izpētījis viņa paradumus, labi zināja, kad tieši viņš iznāks no kafejnīcas un pa kādu maršrutu dosies. Slepkavība salīdzināta ar mafijas filmās atainotajām rēķinu kārtošanām. Pastāv versija, ka slepkavības izpildītājs bija mainījis savu izskatu, lai līdzinātos pensijas vecuma cilvēkam un neradītu aizdomas.
Izraēlas medijos norāda, ka Jušvajevam bija bizness ne tikai Izraēlā, bet arī Krievijā, kur viņš pavadīja daudz laika. Pats nogalinātais sevi dēvēja par “likumpaklausīgu uzņēmēju”, vienlaikus lepojoties, ka pat policijai skauž viņa bagātība.
Tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā viņš nonāca vairākkārt, taču vienmēr prata izvairīties no sekām - tiesa viņu atbrīvoja no apcietinājuma konkrētu pierādījumu trūkuma dēļ. 2015.gadā viņš izdzīvoja pēc nošaušanas mēģinājuma. Pēdējos gados, kā apgalvo “Mako”, viņš bija sanaidojies ar daudzām citām kriminālās pasaules autoritātēm, kuri par viņa galvu bija izsludinājuši atlīdzību viena miljona šekeļu vai (286,5 tūkstoši eiro).
Policija sākusi slepkavas meklēšanu, taču pagaidām bez panākumiem, lai gan meklēšanas operācijā tika iesaistīti arī helikopteri. Tiek pārbaudīta informācija, ka viņam varētu būt izdevies pamest valsti, vēsta “segodnya.co.il”.