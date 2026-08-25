Kremlis paziņo sensacionālu iemeslu, kādēļ 2022. gadā sāka slepkavot Ukrainā
Krievijas diktatora Vladimira Putina padomnieks pavēstījis sensacionālu versiju, kādēļ Krievija pirms četrarpus gadiem sāka asiņaināko karu Eiropā kopš Otrā pasaules kara. Šoreiz iegansts ir vienkārši prātam neaptverams.
Krievijas ziņu aģentūra TASS atstāstījusi Putina padomnieka un Austrumu Ekonomikas foruma organizēšanas komitejas atbildīgā sekretāra Antona Kobjakova teikto, ka Krievija par divām nedēļām esot apsteigusi Ukrainu, kurai pati grasījās iebrukt Krievijā, pasniedzot simbolisku dāvanu “miermīlīgajai” kaimiņvalstij dāvanu Starptautiskajā sieviešu dienā.
“Tagad jau ir piemirsts, tāpēc ir īstais laiks atgādināt: dokumenti, kurus mūsu karavīri atrada jau “speciālās militārās operācijas” sākumā kādas Ukrainas bruņoto spēku teritoriālās aizsardzības brigādes pamestajā štābā, norādīja konkrētu iebrukuma datumu Krievijā — 2022. gada 8. martu. Mēs viņus apsteidzām par divām nedēļām. Simboliski viņi vēlējās mums sieviešu svētkos uzdāvināt karu. Taču tā vietā, pateicoties Krievijas vadības tālredzībai, viņi saņēma “melno zīmi” no mūsu kādreiz kopīgajiem militārajiem svētkiem. Kā prezidents jau iepriekš teica — mūsu vēsturē 22. jūnijs vairs nekad neatkārtosies,” pavēstīja Kobjakovs.
Par to, kādēļ gan Krievija jau kopš 2021. gada pavasara sāka koncentrēt savu armiju pie Ukrainas robežas, kara tehniku vedot pat no Sibīrijas un Tālajiem Austrumiem, bet karakuģus no Klusā okeāna, Kobjakovs nepastāstīja.
Viņš turpināja stāstīt Krievijas propagandas iemīļoto pasaciņu, ka Rietumi tikai “izlikās par Minskas vienošanos atbalstītājiem”, bet patiesībā gatavoja Ukrainu karam.
Pats Putins gadu gaidā stāstījis visdažādākos ieganstus kara sākšanai, sākot ar nepieļaušanu, lai tajā parādītos NATO kara bāzes, cīņu par “krievu tiesībām runāt savā valodā”, līdz pat Ukrainas vēlmei iestāties Eiropas Savienībā. Savukārt pasaciņu par Ukrainas gatavoto uzbrukumu uzreiz pēc kara sākuma stāstīja Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko, kura teiktais, ka viņš varot kartē parādīt, “no kurienes gatavojās uzbrukums” Baltkrievijai, kuru novērsa Krievijas preventīvais iebrukums Ukrainā, kļuva par zobgalību pilnu interneta mēmu.