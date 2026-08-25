Francijā noziedzīgs grupējums policistu formās gaišā dienas laikā iztīra tūristu makus
Francijas policija tūrisma sezonas noslēgumā izplatījusi brīdinājumu par strauju krāpniecības gadījumu skaita pieaugumu, kuros noziedznieki uzdodas par policijas darbiniekiem. Saskaņā ar Francijas mediju ziņoto, likumsargiem nesen izdevies aizturēt vairākus krāpniekus tieši nozieguma izdarīšanas brīdī.
Pēdējo dienu laikā Francijas policijai izdevies gūt ievērojamus panākumus cīņā ar šo noziedzības veidu. Kā vēsta "BFMTV", nedēļas nogalē likumsargi nozieguma izdarīšanas brīdī aizturējuši organizētu grupējumu. Divi aizdomās turamie paturēti apcietinājumā līdz tiesas sēdei, kas plānota oktobrī. Izmeklēšanā noskaidrots, ka viņi uzdevušies par policistiem un apzaguši upurus vismaz septiņos dažādos Francijas reģionos.
Šovasar tiesībsargājošās iestādes saskārušās arī ar īpaši vērienīgiem noziegumiem. Nesen tiesāts vīrietis, kurš, uzdodoties par policistu, no kāda vecāka gadagājuma Monako un Francijas rezidenta izkrāpis dārgakmeņus un rotaslietas vairāk nekā viena miljona eiro vērtībā.
Noziedznieki pārsvarā darbojas grupās un izmanto psiholoģisko spiedienu, mērķējot gan uz ārvalstu tūristiem, gan vietējiem iedzīvotājiem. Izmeklētāji izceļ trīs galvenās metodes. Visbiežāk krāpnieki civildrēbēs ar viltotām policijas nozīmītēm aptur tūristus apskates objektu tuvumā, apgalvojot, ka veic reidu narkotiku vai viltotas naudas meklēšanai. Upuriem tiek lūgts uzrādīt maku un dokumentus. "Pārbaudes" laikā noziedznieki nemanāmi izvelk skaidro naudu un kredītkartes, vai arī pieprasa uz vietas skaidrā naudā nomaksāt izdomātu administratīvo sodu.
Tāpat noziedznieki iekļūst mājokļos, izmantojot sarežģītākas lomu spēles. Sākotnēji viens krāpnieks uzdodas par santehniķi vai celtnieku, kurš iekļūst mājoklī, bet drīz pēc tam ierodas otrs noziedznieks "policista" formā, apgalvojot, ka dzenas pēdās zaglim. Kamēr upuris ir apjucis, abi nemanāmi iztīra mājokli. Visbeidzot, tiek izmantota arī telefonkrāpniecība – ar tehnoloģiju palīdzību noziedznieki zvana upuriem, uz tālruņa ekrāna uzrādot reālus Francijas policijas iecirkņu numurus, lai izvilinātu konfidenciālus bankas datus.
Lai pasargātu sevi no krāpniekiem, drošības eksperti un policija aicina iedzīvotājus un tūristus atcerēties stingros Francijas policijas darba noteikumus. Būtiski ielāgot, ka īsti policisti nekad nepieprasīs uz ielas skaidrā naudā nomaksāt sodu, jo visi oficiālie sodi tiek noformēti ar kvīti un apmaksāti valsts iestādēs vai elektroniski. Turklāt policistiem civildrēbēs vienmēr ir pienākums pēc pieprasījuma uzrādīt oficiālo dienesta apliecību – tā ir balta plastikāta karte ar fotogrāfiju un Francijas karoga trīskrāsu joslām. Ja rodas aizdomas par krāpniecību, ieteicams piedāvāt kopīgi doties uz tuvāko oficiālo policijas iecirkni vai nekavējoties zvanīt pa ārkārtas palīdzības tālruni 112. Likumsargi norāda, ka pie šādas rīcības krāpnieki parasti uzreiz bēg.