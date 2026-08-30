Atēnās parādījies jauns obligātais "suvenīrs": ko masveidā izpērk tūristi
Tūristi, kuri pa svelmaino sauli kāpj kalnā uz Akropoli, valkā visdažādākās galvassegas - no salmu platmalēm un panamām līdz beisbola cepurēm. Šajā sezonā Atēnu centrālajos rajonos cepures tiek pārdotas burtiski visur.
Tiek ziņots, ka 2025. gadā Grieķija sasniedza tūristu skaita rekordu, bet Akropoli apmeklēja aptuveni 4,6 miljoni cilvēku.
Ekskursijas ilgst vairākas stundas, un visu šo laiku tūristi atrodas tiešos saules staros, kad gaisa temperatūra ir ap 35 grādiem pēc Celsija, turklāt ēnainu vietu ir ļoti maz.
Pie apskates objekta pakājes par aizsardzību pret sauli parūpējās pat zirgs, kas bija iejūgts pajūgā - tam galvā bija brūna panamas stila cepure ar izgriezumiem ausīm, raksta "The Independent".
"Jums vajadzīga cepure. Es jau tāpat esmu kļuvis pavisam sarkans," sacīja Austrālijas tūrists Džeks Josifs, kurš bija uzlicis melnu beisbola cepuri.
Pēc viņa teiktā, mūsdienās galvassegas ir kļuvušas daudz ierastākas, un cilvēki labāk apzinās nepieciešamību pasargāties no saules.
Karstais laiks netraucēja Grieķijai pērn uzņemt rekordlielu skaitu - 38 miljonus tūristu. Tas ir pēdējais gads, par kuru pieejami šādi dati. Ekstremāla karstuma un milzīgas tūristu intereses apvienojums, kad ne visi var nokļūt populārākajos apskates objektos rīta stundās, padara aizsardzību pret sauli arvien aktuālāku.
Grieķijas medicīnas un sabiedriskās organizācijas, kas īsteno veselības aizsardzības kampaņas, atzinīgi vērtē pieaugošo cilvēku izpratni par ultravioletā starojuma bīstamību un karstuma dūriena risku. Sarkanā Krusta brīvprātīgie pie Akropoles tūristiem izdala komplektus ar saules aizsargkrēmu, ūdeni un informatīvām lapām, kā arī sarkanas cepures.
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No lēta papīra līdz roku darbam par 100 eiro
Netālu esošajā Sintagmas laukumā kioska īpašnieks Konstantīns Maljoss stāsta, ka pēdējos gados galvassegu pārdošanas apjomi ir ievērojami pieauguši. Stilīgi modeļi un cepures kā piemiņa no ceļojuma maksā līdz 20 eiro (aptuveni 24 dolāriem), bet lētāko variantu iespējams iegādāties par 6 eiro. Citās tirdzniecības vietās pārdod arī gandrīz vienreizlietojamas galvassegas - masveidā ražotus modeļus, kas izgatavoti no presētas papīra masas.
Pieejami arī ievērojami dārgāki un iespaidīgāki varianti. Savā darbnīcā pagrabstāvā cepuru meistare Liza Sarigiannidu dažu minūšu laikā no salmu pinuma lentēm izveido kanotjē stila cepures, izmantojot preses un formas, kas ir aptuveni simts gadus vecas. Viņas darinājumu cenas sākas no aptuveni 50 eiro, bet sarežģītāku dizaina modeļu cena pārsniedz 100 eiro.
"Cilvēku attieksme pret cepurēm ir mainījusies," saka Sarigiannidu, kura amatu apguvusi pie sava tēva - cepuru meistara. Pēc viņas teiktā, agrāk jauna sieviete, pielaikojot cepuri un paskatoties uz sevi spogulī, parasti sāka smieties.
"Tagad viņas tās pielaiko daudz nopietnāk... un uzreiz iziet no veikala ar tām galvā," norāda meistare.