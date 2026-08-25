Krievija draud ar triecieniem Lielbritānijai saistībā ar lēmumu par raķetēm „Storm Shadow”
Krievija draudējusi uzbrukt Lielbritānijas rūpnīcām, kas ražo Ukrainai paredzētus bezpilota lidaparātus un raķešu komponentus, pēc tam, kad Lielbritānija piekrita nodot Kijivai tehnoloģijas un rasējumus tāla darbības rādiusa raķešu „Storm Shadow” ražošanai.
Krievijas diktatora Vladimira Putina padomnieks Andrejs Fjodorovs paziņojis, ka Maskava „par 100 procentiem neizslēdz” iespēju vērsties pret šiem ražotājiem ar tā dēvētajām „pusmilitārām darbībām”, vēsta "The Telegraph".
Fjodorovs norādīja, ka uz Putinu tiekot izdarīts spiediens, lai viņš „veiktu noteiktus pasākumus” pret Lielbritāniju. Pēc viņa teiktā, agrāk vai vēlāk Krievijas reakcija uz Lielbritānijas rīcību no vārdiem varētu pāriet uz darbiem. "Var tikt sperti dažādi politiski soļi, un es par 100 procentiem nevaru izslēgt, ka varētu notikt, piemēram, kādas pusmilitāras darbības,” sacīja Putina padomnieks.
Vēlāk viņš paskaidroja, ko ar to domā, tieši pieminot Lielbritānijas rūpnīcas. "Kaut kas var notikt ar uzņēmumiem, ar rūpnīcām, kas ražo Ukrainai paredzētus dronus,” sacīja Fjodorovs. Viņš piebilda, ka šādiem uzņēmumiem varētu uzbrukt nevis pati Krievija, bet gan „nezināmi avoti”.
Fjodorovs arī uzskata, ka Lielbritānijas dalība NATO palielinot Krievijas uzbrukuma risku. Intervijā raidījumam „Newsnight” viņš sacīja, ka Lielbritānijas premjerministra lēmumu par operāciju „Storm Shadow” Maskava esot uztvērusi kā „tiešu militāru iejaukšanos” karā, kas, pēc viņa teiktā, jau esot izgājis ārpus Ukrainas robežām.
Lielbritānijas premjerministrs Endijs Bērnems iepriekš oficiāli apstiprināja, ka Lielbritānija kopā ar Ukrainu sāks „Storm Shadow” ražošanu. Viņš norādīja, ka Lielbritānija bija pirmā valsts, kas jau 2023. gadā nodeva Ukrainai tāla darbības rādiusa ieročus.
Pēc Bērnema teiktā, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis lūdzis Lielbritānijai dalīties ar „Storm Shadow” tehnoloģijām, lai Ukraina pati varētu ražot šādus ieročus. Lielbritānijas valdība šo lūgumu esot apstiprinājusi, kā arī uzsākusi sadarbību ar Lielbritānijas un Francijas aizsardzības rūpniecību, lai attīstītu šīs spējas.