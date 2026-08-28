Latvijā atcelti "Kroliki" koncerti: kādēļ Ukrainas komiķu duets nonācis skandāla epicentrā?
Latvijā apturēta biļešu tirdzniecība uz "Ukrainas estrādes zvaigžņu" Vladimira Moisejenko un Vladimira Daņiļeca koncertiem. Komiķiem neilgi pirms 15. Saeimas vēlēšanām bija paredzēts uzstāties Rēzeknē, Daugavpilī un Rīgā.
Komiķu koncerti bija paredzēti trīs Latvijas pilsētās - Rīgā, Daugavpilī un Rēzeknē, un tiem bija jānotiek neilgi pirms 3. oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, attiecīgi 19., 20. un 21. septembrī. Turklāt "Biļešu Servisa" mājaslapā publicētajā pasākuma aprakstā Moisejenko un Daņiļeca "Jubilejas programma" tika pieteikta ar pompoziem vārdiem: "Leģendārais duets, kuru iemīļojuši miljoniem skatītāju, dodas lielā koncertturnejā pa Eiropu".
Tomēr kā liecina publiski pieejamā informācija, "lielā koncertturneja pa Eiropu" bija paredzēta vien divās Eiropas valstīs - Latvijā un Igaunijā, un bija vērsta uz abu valstu krievvalodīgo auditoriju.
Šobrīd biļešu pārdošana uz pasākumiem Latvijā ir apturēta, ziņo "Biļešu Serviss", norādot, ka "vairāk informācija būs pieejama tuvākajā laikā". Tikmēr uz pasākumiem Igaunijā, kas paredzēti 17. septembrī Tallinā un 18. septembrī Narvā, biļešu tirdzniecība joprojām turpinās.
Moisejenko un Daņiļecs iekļauti Latvijas "melnajā sarakstā"
Paziņojums par biļešu tirdzniecības pārtraukšanu uz komiķu koncertiem tika izsludināts vairākas nedēļas pēc tam, kad Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže šī gada 17. jūlijā paziņoja, ka iekļāvusi komiķus Latvijas Republikai nevēlamo personu sarakstā, kas paredz to, ka personām uz nenoteiktu laiku aizliegts ieceļot Latvijā.
Ārlietu ministrija Jauns.lv savu lēmumu skaidroja ar sekojošiem vārdiem: "Aizliegums iebraukt Latvijā abām personām ir uz nenoteiktu laiku, un lēmums pieņemts saskaņā ar Imigrācijas likumu. Lēmums pieņemts, izvērtējot visu Ārlietu ministrijas rīcībā esošo informāciju par šīm personām."
Jāteic, ka Latvija nav vienīgā valsts, kas dueta koncertus atcēlusi. Ukrainā, saistībā ar Daņiļeca un Moisejenko Kremlim labvēlīgajiem izteikumiem, viņu koncertus sāka atcelt vēl pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Bet, 2023. gadā duets plānoja vērienīgu koncerttūri ASV un Kanādā, tomēr pēc aktīvistu sūdzībām koncertzāles lauza ar organizatoriem telpas nomas līgumus un plānotā tūre tā arī nenotika.
Ienesīgs finansējuma avots komiķiem savulaik bija arī Vācija, kurā, piemēram, 2020. gadā tika organizēti dueta koncerti pat 7 Vācijas pilsētās, un 2024. gadā 5 pilsētās. Tomēr ne 2025., ne 2026. gadā Vācijas aģentūras vai koncertzāles viņu programmas vairs nepiedāvā.
Daudzi ukraiņi Daņiļecu un Moisejenko uzskata par nodevējiem
Kamēr Daņiļecs un Moisejenko koncertprogrammās tiek pieteikti kā "Ukrainas estrādes mākslinieki", daudzi ukraiņi viņus uzskata par tautas nodevējiem. Duets pēc Krimas aneksijas vairākkārt koncertējis Krievijas okupētajā pussalā, piedalījies Krievijas televīzijas raidījumos, kā arī izplatījis Kremlim draudzīgus naratīvus.
Vladimirs Daņiļecs dzimis Ukrainas Dmitrovkas ciematā 1960. gadā. Viņa māte bija krieviete, bet tēvs - ukrainis. Tikmēr Vladimirs Moisenko dzimis 1963. gadā Krievijas Gļebičevas ciemā, bet kad viņš bija vien 8 mēnešus vecs, viņa ģimene pārcēlās uz Kijivu. Abi iepazinās Ukrainas galvaspilsētā un savu satīrisko duetu izveidoja 1987. gadā.
Komiķu profesionālā darbība jau kopš Padomju Savienības laikiem un 90. gadiem bija cieši integrēta Krievijas šovbiznesā un kultūras telpā. 1989. gadā "Vissavienības konkursā" viņus pamanīja Krievijas šova "Anšlag" vadītāja Regīna Dubovicka, kas duetu uzaicināja piedalīties viņas veidotajā programmā. 1990. gada naktī no 6. uz 7. janvāri komiķi televīzijas kanālā "Anšlag" Jaungada speciālizlaidumā prezentēja savu skeču "Kroliki", kas viņus acumirklī padarīja slavenus visā PSRS.
Lai gan pēc Padomju Savienības sabrukuma duets turpināja dzīvot Kijivā, viņi sāka kļūt par pastāvīgiem viesiem Maskavas televīzijas raidījumos un savu radošo darbību pilnībā integrēja Maskavas šovbiznesā.
Izteikumi par ukraiņu valodu rada sašutumu ukraiņos
Kamēr sākotnēji komiķi Ukrainā bija iecienīti, gadu gaitā abu rīcība un paustie izteikumi, jo sevišķi pēc Krimas aneksijas, sāka sadusmot arvien vairāk iedzīvotāju. Lūzuma punkts sākās jau 2011. gadā, kad Ukrainas televīzijas kanāla "Inter" raidījumā "Vsi svoji" Daniļecs runāja par ukraiņu valodas lietojumu, veltot tam sekojošus vārdus:
"Kādā ukraiņu valodā mums šodien Ukrainā būtu jārunā? Kāda mums pašlaik ir literārā valoda, un kur tā ir? Šobrīd ukraiņu valoda nav saprotama, jo tādas literārās valodas faktiski nav. Tagad tajā novērojama Ļvivas ietekme, atvainojiet, ar savu "caureju". Kāpēc nevarētu būt novērojama Čerņihivas, Dņipropetrovskas vai Sumu ietekme? Mums nav kultūras, tāpēc nav arī valodas," apgalvoja Daņiļecs.
Šie izteikumi izraisīja milzīgu sašutumu Ukrainas sabiedrībā, bet 2015. gadā, kad pēc Krimas aneksijas sākās aktīvs Daņiļeca un Moisenko koncertu boikots Ukrainā, Daņiļecs mēģināja taisnoties, apgalvojot, ka viņa vārdi it kā tika izrauti no konteksta.
Uzstāšanās Krimā pēc Krievijas īstenotās aneksijas
Pēc tam, kad Krievija 2014. gadā aneksēja Krimu, Daņiļecs un Moisejenko ignorēja Ukrainas likumdošanu un vairākkārt uzstājās pussalā, izpildot savas programmas krievu tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem. Turklāt viņu uzstāšanās šajā teritorijā sākās jau 2014. gada augustā, vien dažus mēnešus pēc Krimas aneksijas [februārī/martā], kad komiķi piedalījās Krievijas valsts televīzijas kanāla "Rossija-1" rīkotajā humora festivālā "More smeha", kas tika aizvadīts Krimas pilsētā Jaltā.
Vēl vairāk komiķi no ukraiņu tautas attālinājās pēc Krievijas iebrukuma Donbasā, kad viņi izvairījās nosaukt Krieviju par agresoru, norādot, ka starp "brāļiem" esot izcēlies konflikts. Šāds formulējums - pielīdzināt Krievijas agresiju iekšējam konfliktam - daudzu Ukrainas iedzīvotāju skatījumā nepareizi raksturoja kara būtību, jo mazināja Krievijas atbildību par tās militāro agresiju pret neatkarīgu valsti un apšaubijā Ukrainas teritoriālo integritāti.
Bet 2016. gadā Moisejenko un Daņiļecs pilotu tēlos izpildīja satīrisku dziesmu, kurā uzjautrinājās par Ukrainas valdības 2015. gada oktobrī noteikto aizliegums Krievijas aviopārvadātājiem veikt lidojumus uz Ukrainu. Daži plašsaziņas līdzekļi šo priekšnesumu nodēvēja par "atklāti pretukrainisku" un "propagandisku", un jau nākamā gada sākumā Ukrainas prezidenta administrācijas tīmekļa vietnē bija iesniegtas vairākas petīcijas ar prasību atņemt Daņiļecam un Moisejenko "Ukrainas tautas mākslinieku" titulu.
2019. komiķi piedalījās Krievijas organizētā informatīvā pasākumā - kanāla "Rossija1" rīkotā telekonferencē "Mums ir jārunā", kas tika pārraidīta Krievijas kanālos un ko Ukrainas puse uzskata par Krievijas propagandas instrumentu. Zelenskis telekonferenci nosauca par bīstamu priekšvēlēšanu provokāciju, un arī citi politiķi to vērtēja kā Krievijas mēģinājumu ietekmēt Ukrainas informatīvo telpu.
Komiķi kopā ar Janukoviča preses sekretāri aizstāv prokremliskos medijus
Pēc 2020. gada Daniels un Moisejenko vadīja programmu prokrieviskajā Ukrainas TV kanālā "112 Ukraina". 2021. gada 2. februārī TV kanāls pēc Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska dekrēta tika aizliegts. Tā paša gada maijā Putins draudēja, ka Krievija reaģēs uz prokrieviskās preses ierobežojumiem Ukrainā.
Bet 2021. gada aprīlī Moisejenko kopā ar Vladimiru Daņiļecu un bijušo Ukrainas prezidenta Viktora Janukoviča [Ukrainas prezidents, kurš 2014. gadā tika atlaists, un aizbēga uz Krieviju] preses sekretāri Annu Hermani izveidoja "Brīvības vārda aizsardzības labdarības fondu", kura mērķis it kā esot bijis "vārda brīvības aizstāvēšana" [cīņa par prokremlisko mediju saglabāšanu].
Bet neilgi pirms Krievijas uzsāktā pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, 2022. gada februārī, praktiski pirmskara priekšvakarā, duets piedalījās Krievijas televīzijas raidījumā "Cilvēka liktenis", kurā Vladimirs Daņiļecs un Vladimirs Moisejenko sūdzējās par to, ka tiekot Ukrainā vajāti, kā arī asi izteicās par Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.
Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma duets pazuda no Ukrainas mediju telpas, reti parādoties publiskos pasākumos. Kopš tā laika neaktīvi kļuvuši arī viņu sociālo mediju konti. Piemēram, vietnē "Instagram" Moisejenko un Daņiļeca pēdējais ieraksts datēts ar 2022. gada 22. februāri.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas "Latvijā atcelti "Kroliki" koncerti: kādēļ Ukrainas komiķu duets nonācis skandāla epicentrā?" atbild Izdevniecība Rīgas Viļņi.