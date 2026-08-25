"Puse ciema ir iznīcināta!" Franciju satricina postošs tornado
Spēcīgs tornado pirmdien plosījies Francijas dienvidrietumos, Pomasas ciemā ievainojot 39 cilvēkus un nodarot postījumus aptuveni 300 mājām.
Varasiestādes informēja, ka 15 cietušie nogādāti slimnīcā, bet divu cilvēku stāvoklis ir kritisks. Kāds vietējais iedzīvotājs pastāstījis, ka viņa grūtniece sieva tika ievainota pēc tam, kad sabruka viņu māja.
Pomasas ciemā, kas atrodas uz dienvidiem no Karkasonas, pēc spēcīgās vētras tika nosūtīti vairāk nekā 120 glābšanas dienestu darbinieki. Vēja ātrums sasniedza 117 kilometrus stundā, noraujot ēkām jumtus un bojājot aptuveni 300 mājas. "Viss ciems ir izpostīts," Francijas medijam "Ici Occitanie" sacīja vietējais iedzīvotājs Pjērs. Viņš tornado raksturoja kā milzīgu sarkani dzeltenu skursteni, kas virpuļojis virs ciema.
🇫🇷 Francijas dienvidos tornado skāris Pomā ciemu Odas departamentā. Vairākām ēkām norauti jumti, bojātas dzīvojamās mājas un cita infrastruktūra.#Pomā #Francijapic.twitter.com/cFEFaXfsiu— BreakingLV (@breakinglv) August 25, 2026
Vētra nopietni bojājusi arī vēsturisku pili – daļa no tās sabrukusi, lai gan akmens konstrukcijas turējušās aptuveni 1000 gadu. Tikmēr spēcīga krusa piespieda meklēt patvērumu arī riteņbraucējus, kuri piedalījās daudzdienu velobraucienā "Vuelta a España". Trešais sacensību posms Aude reģionā tika atcelts, kad krusas vētra pārsteidza sportistus aptuveni 15 kilometrus pirms finiša.
Ekstremālo laikapstākļu dēļ aptuveni 2800 mājsaimniecību desmit ciemos palikušas bez elektrības. Vietējā varasiestāžu pārstāve Emanuēla Plantjē-Lemāršāna Francijas radio norādīja, ka viņai nav informācijas par bezvēsts pazudušajiem. Iepriekš tika ziņots par 41 cietušo, taču vēlāk šis skaits precizēts līdz 39.
"Es dzirdēju milzīgu troksni, tad ieraudzīju, kā viss lido pa gaisu, un jumts sabruka man virsū," Francijas radio sacīja satriekta vietējā iedzīvotāja Šantāla. "Man vairs nav mājas, tas ir skaidrs. Es biju ļoti nobijusies. Domāju – viss, šī ir mana pēdējā stunda."
Francijas dienvidos pirms vētras bija izsludināts oranžais brīdinājums par negaisu. Reģionā jau iepriekš bija novēroti elektroapgādes traucējumi un transporta kustības problēmas.
Lidojumu kavēšanās un atcelšana tika novērota arī Bordo, Marseļas, Nicas un Tulūzas lidostās, kā arī vairākās lidostās Parīzes apkārtnē.
Francijas meteoroloģijas dienesta "Météo-France" dati liecina, ka valstī vidēji gadā tiek novēroti vairāki desmiti tornado.
Spēcīgā vētra pārņēmusi Franciju pēc rekordkarstas vasaras, ko Eiropā pavadījuši intensīvi karstuma viļņi un plaši mežu ugunsgrēki. Francijas dienvidrietumi bija viena no smagāk skartajām teritorijām – tur ugunsgrēkos izdega aptuveni 42 000 hektāru meža, kas bija viens no lielākajiem ugunsgrēkiem valstī kopš Otrā pasaules kara.