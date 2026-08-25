Ķīna izaicina ASV: Pekina sola aizsargāt savas intereses Irānas sankciju karā
Reaģējot uz ASV plāniem Irānas ekonomikas nosmacēšanai, Ķīnas Ārlietu ministrija paziņoja, ka Pekina aizsargās savas intereses.
Gandrīz sešus mēnešus pēc kara sākuma ar Irānu ASV noteica jaunas sankcijas pret vairākām valstīm, tajā skaitā pret Ķīnu, un piedraudēja ar sekundārajām sankcijām, aicinot valdības visā pasaulē pievienoties tās ekonomiskajai kampaņai pret Teherānu.
Ķīna aicinājusi pārtraukt karadarbību, apgalvojot, ka ASV sankcijas konfliktu neatrisinās.
"Sadarbība starp Ķīnu un Irānu vienmēr ir notikusi saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, un tajā nevajadzētu iejaukties vai to pārtraukt," otrdien preses konferencē Ķīnas Ārlietu ministrijas pārstāvis Liņs Dzjans.
"Ķīna jau vairākkārt ir paziņojusi, ka stingri iebilst pret nelikumīgām vienpusējām sankcijām," uzsvēra Liņs, piebilstot, ka "Ķīna veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai stingri aizsargātu savas tiesības un intereses".
Pekina ir galvenā Irānas naftas pircēja, un to tiešā veidā ietekmē Hormuza šauruma slēgšana.
Irāna gadu desmitiem ir pārcietusi sankcijas, izmantojot sarežģītus starptautiskus finanšu instrumentus, lai apietu ierobežojumus. Pirms kara tā turpināja eksportēt miljoniem barelu naftas, galvenokārt uz Ķīnu.
Pirmdien, atbildot uz jautājumu, vai jaunās sankcijas tiks vērstas pret Ķīnas bankām, ASV finanšu ministrs Skots Besents paziņoja, ka "neviens nav ārpus ASV sankciju ietekmes".