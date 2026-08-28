Kāpēc policisti Dubaijā brauc ar "Ferrari" un "Lamborghini": iemesls nav ātrumā
Dubaija ir īsts luksusa automašīnu iemiesojums. Šajā pilsētā var sastapt ļoti daudz īpaši dārgu automašīnu modeļu. Turklāt arī Dubaijas policijas autoparkā ir luksusa automašīnas.
Kāpēc Dubaijas policijas autoparkā ir superauto, kuru vērtība sasniedz simtiem tūkstošu dolāru vai pat vairākus miljonus? Patiesībā tas ir saistīts ne tik daudz ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, cik ar pilsētas tēla veidošanu.
Tiek norādīts, ka plašais superauto parks ne tikai parāda Dubaiju kā modernu un attīstītu pilsētu, bet arī uzlabo tās tēlu pasaulē. Tomēr daudzas no šīm luksusa automašīnām praktiski nekad netiek izmantotas patruļām vai ātruma vajāšanām.
Reiz Dubaijas policijas priekšnieks žurnālistiem atzina, ka šīs elitārās automašīnas ir nepieciešamas, lai atstātu iespaidu uz cilvēkiem. Galvenokārt tas attiecas uz tūristiem.
Dubaijas policijas autoparkā ir tādi auto kā hiperauto "Bugatti Veyron" un "Porsche 918 Spyder", kā arī superauto "Lamborghini Aventador" un "Audi R8". Tāpat policijas rīcībā ir luksusa apvidus automobilis "Mercedes Brabus G63 900" zirgspēku jaudīgs elektroauto "Lotus Eletre R" un pat ekstravagants elektriskais pikaps "Tesla Cybertruck".
Viens no greznākajiem Dubaijas policijas autoparka automobiļiem ir "Rolls-Royce Cullinan" ar "Mansory" darbnīcas veikto tūningu. Interesanti, ka vietējo policistu rīcībā ir arī "Mercedes-AMG G63", "Ferrari Purosangue" un "Lamborghini Revuelto" ar "Mansory" uzlabojumiem.