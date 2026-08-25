Boloņas slavenais tornis nonācis kritiskā stāvoklī un var sabrukt
Gandrīz 1000 gadu vecais Garisendas tornis Itālijas pilsētā Boloņā nonācis kritiskā stāvoklī, un varas iestādes gatavojas tā iespējamai sabrukšanai.
48 metrus augstais tornis, kas ir viens no pilsētas simboliem, jau vairākus gadsimtus ir iespaidīgi slīps. Tas sasvēries aptuveni četrus grādus – tikai nedaudz mazāk nekā slavenais Pizas tornis.
Jaunākā ekspertu pārbaude atklājusi negaidīti strauju torņa pamatnes sairšanu. Akmeņi pamazām sadalās, bet ķieģeļos virs tiem paplašinās plaisas. Turklāt mainījies arī torņa slīpuma virziens.
Eksperti vietu noteikuši par "augsta riska" zonu un uzskata, ka ap torni vairs nav droši uzturēties, izņemot īpaša civilās aizsardzības plāna ietvaros. Apkārt tornim tiks uzstādīta milzīga metāla aizsargkonstrukcija, kas paredzēta iespējamu atlūzu aizturēšanai.
Tomēr tas nenozīmē, ka tornis tūlīt sabruks. Pilsētas pārstāvis skaidroja, ka sabrukums varētu notikt pēc trim mēnešiem, 10 vai pat 20 gadiem. Torņa stāvoklis tiek uzraudzīts ik pēc 15 minūtēm, lai nepieciešamības gadījumā apkārtējo teritoriju varētu evakuēt.
Garisendas tornis uzcelts 12. gadsimtā. Tas ir viens no Boloņas "dvīņu torņiem", kas gadsimtiem ilgi dominējuši pilsētas ainavā.
Aizsargkonstrukcijas izbūve vien izmaksās aptuveni 4,4 miljonus eiro, bet torņa stabilizēšanai būs nepieciešami vēl miljoni. Varas iestādes jau sākušas ziedojumu vākšanu, lai saglabātu vienu no Boloņas nozīmīgākajiem simboliem.