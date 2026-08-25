Biedējoši daudz teroristu un kontrabandistu centušies iekļūt Eiropas Savienībā: atklātībā nonākuši jaunākie dati
Jau gandrīz 300 dienas uz Eiropas Savienības ārējām robežām darbojas jaunā digitālā robežkontroles sistēma EES (Entry/Exit System). Šajā laikā tā reģistrējusi 160 miljonus ceļotāju un vairāk nekā 50 000 cilvēku nav ļāvusi ieceļot ES. Aptuveni 1500 no aizturētajiem tika identificēti kā personas, kas rada drošības apdraudējumu, tostarp cilvēki, kurus tur aizdomās par terorismu vai cilvēku kontrabandu.
ES iekšējās drošības un migrācijas komisārs Magnuss Brunbers EES nodēvējis par „modernāko robežkontroles sistēmu pasaulē”. Tā darbojas aptuveni 1500 robežšķērsošanas punktos 29 Šengenas zonas valstīs. Ikviens ceļotājs, kas ierodas no valstīm ārpus ES, tiek reģistrēts, izmantojot pirkstu nospiedumu un sejas biometrisko datu pārbaudi. Sistēmai būtu jāspēj identificēt cilvēkus, kuri izmanto viltotus dokumentus vai uzdodas par citu personu, raksta izdevums "Bild".
Piemēram, Rumānijā biometriskā pārbaude atklāja Moldovas pilsoni, kurš ceļoja ar izdomātu vārdu. Pārbaudot viņa identitāti, noskaidrojās, ka viņu jau bija izsludinājušas meklēšanā Austrijas varasiestādes.
Drīz pēc tam vīrietis tika aizturēts. Savukārt Beļģijā trīs mēnešu laikā, pateicoties pirkstu nospiedumu pārbaudēm, tika konstatētas 108 sakritības ar meklēšanā izsludinātām personām. 61 % gadījumu aizturētie bija izmantojuši izdomātus vārdus.
Tieši šajā aspektā ES saskata sistēmas lielāko priekšrocību. Ja līdz šim pases zīmogs sniedza ļoti ierobežotu informāciju, tad tagad tiek veidots digitāls pārskats par cilvēka ieceļošanu un izceļošanu visā Šengenas zonā.
Tomēr lielie transporta mezgli sistēmu kritizē, norādot, ka tā nav pietiekami pielāgota milzīgajai ceļotāju plūsmai tūrisma sezonas laikā.Kā vēsta "Financial Times", dažās lidostās vidējais gaidīšanas laiks robežkontrolē ir pat divkāršojies.
Piemēram, jūlijā Minhenes lidostā pasažieriem vidēji bija jāgaida 60 minūtes, salīdzinot ar 31 minūti gadu iepriekš. Amsterdamā gaidīšanas laiks sasniedza 120 minūtes, salīdzinot ar 80 minūtēm iepriekš.