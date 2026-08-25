Jaunzēlandē sektas līderim piespriež vairāk nekā 10 gadus par sekotājas nāvi
Jaunzēlandes tiesa reliģiskas sektas līderim Kaiksiao Liu piespriedusi vairāk nekā 10 gadu cietumsodu par 70 gadus vecas sekotājas nolaupīšanu un nāvi.
Šuļai Vana 2023. gadā no Ķīnas devās uz Jaunzēlandi un apmetās Liu ģimenes mājā, kuru viņš bija nodēvējis par "Šķirstu". Tur viņa kopā ar citām sekotājām dzīvoja pēc stingriem Liu noteiktiem noteikumiem.
2024. gada martā Vana mēģināja aizbēgt, taču tika notverta un savaldīta. Vēlāk tajā pašā dienā viņa nomira. Liu, viņa ģimene un sekotāji ķermeni ietina rīsu maisos un atstāja netālu no jahtu piestātnes Oklendas Gulf Harbour rajonā.
Policija Liu izdevās sasaistīt ar notikušo, izsekojot rīsu maisus. Viņš bija iegādājies neparasti lielu daudzumu konkrētā zīmola rīsu.
Liu tiesā noliedza, ka būtu sektas līderis. Viņa sievai par līdzdalību noziegumā piespriests gandrīz astoņu gadu cietumsods.
Tiesnesis Metjū Daunss sacīja, ka Liu pret Vanu izrādījis "cietsirdīgu vienaldzību", norādot, ka viņa viņa dēļ mirusi "vientuļā un biedējošā nāvē".
Liu iepriekš bija piedalījies Ķīnas talantu šovā "China's Got Talent" un vēlāk Jaunzēlandē kļuva pazīstams ar reliģiskiem ierakstiem un muzikāliem priekšnesumiem.