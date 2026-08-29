Parasta vizīte pie ārsta izvēršas traģēdijā - divu bērnu māte paliek bez rokām un kājām
41 gadu vecā amerikāniete Leslija Kaoili devās uz plānveida sirds pārbaudi. Tas kļuva par sākumu notikumu virknei, kas pilnībā mainīja viņas dzīvi.
Maijā ārsti viņai atklāja dzīvībai bīstamu slimību. Kaoili bija nepieciešama steidzama operācija, taču pēc tās radās sarežģījumi, kas izraisīja neatgriezeniskas sekas.
Leslija Kaoili no Sandjego (ASV), šā gada maijā devās uz plānveida veselības pārbaudi. Sirds izmeklēšanas laikā ārsti 41 gadu vecajai Kaoili atklāja aortas disekciju, vēsta "New York Post".
Situācija bija tik nopietna, ka Leslijai bija nepieciešama steidzama operācija, kuras laikā nācās izmantot mākslīgās asinsrites aparātu un atjaunot viņas aortu.
Bez ķirurģiskas iejaukšanās Kaoili, visticamāk, nebūtu ilgi dzīvojusi. "Viņai, visticamāk, bija atlikušas vien dažas stundas," vietējam izdevumam pastāstīja Leslijas vīrs.
Iepriekš divu bērnu mamma dzīvoja aktīvu dzīvesveidu, nodarbojās ar spēka sportu un piedalījās sacensībās. Pēc sarežģītās sirds operācijas viņas ģimene cerēja uz labāko, tomēr drīz vien Leslijai pasliktinājās asinsrite rokās un kājās.
"Mēs nezinājām, kā viņas organisms reaģēs uz pirmo operāciju, taču pirmā mēneša beigās viņas rokas un kājas kļuva melnas un izžuva," Leslijas stāvokļa pasliktināšanos aprakstīja viņas vīrs.
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Atjaunot asinsriti neizdevās, tāpēc ārsti bija spiesti amputēt ekstremitātes, lai glābtu pacientes dzīvību. Operācijas rezultātā Leslijai tika amputētas abas kājas un abas rokas līdz apakšdelmu vidum.
Leslijas atgriešanās mājās ģimenei būs nopietns pārbaudījums, jo viņu mājoklis nav pielāgots viņas jaunajām vajadzībām.
Lai sagatavotu māju sievas atgriešanās brīdim, vīrs meklē brīvprātīgos elektriķus, ventilācijas sistēmu speciālistus, jumiķus un citus meistarus, kuri varētu palīdzēt mājokli pārbūvēt. Lai segtu ar mājokļa pielāgošanu saistītos izdevumus, ģimene arī organizējusi ziedojumu vākšanu.
"Viņa vienkārši vēlas atgriezties mājās, pie savas ģimenes, bērniem, suņa un manis, un turpināt dzīvot pēc iespējas normālāku dzīvi - tik normālu, cik mēs spēsim viņai nodrošināt," sacīja Leslijas vīrs.