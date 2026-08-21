VIDEO: Centrālāfrikas Republikā sabrūk zelta raktuves - gājuši bojā vairāk nekā 100 cilvēku
Centrālāfrikas Republikā (CĀR) pēc zelta raktuvju sabrukuma dzīvību zaudējuši vairāk nekā 100 cilvēku, trešdien paziņojušas vietējās amatpersonas un palīdzības dienestu pārstāvji. Bojāgājušo skaits, visticamāk, vēl pieaugs.
Traģiskais negadījums notika otrdien Zambojes ciematā, aptuveni 50 kilometrus no Baboua pilsētas un netālu no Kamerūnas robežas. Raktuves sabruka pēc zemes nogruvuma, aprokot tajās esošos cilvēkus.
Sarkanā Krusta brīvprātīgais Gervē Ganagoro aģentūrai AP sacīja, ka no raktuvēm jau izcelti vairāk nekā 100 bojāgājušo ķermeņi. Šo skaitu apstiprinājusi arī vietējās kalnrūpniecības asociācijas amatpersona aģentūrai Reuters.
Kā norādījis viens no raktuvju strādniekiem, zeme pilnībā sabrukusi, aprokot cilvēkus. Glābēji turpina meklēt izdzīvojušos un izcelt bojāgājušos. Precīzs cilvēku skaits, kas sabrukuma brīdī atradās raktuvēs, joprojām nav zināms. Tiek uzskatīts, ka raktuvēs strādājuši gan Centrālāfrikas Republikas, gan Kamerūnas pilsoņi. Kamerūnas amatpersonas jau apstiprinājušas vismaz trīs savu pilsoņu nāvi.
Centrālāfrikas Republikā nelielas amatnieciskas zelta raktuves ir izplatītas, jo augstais bezdarbs cilvēkus mudina strādāt arī pamestās vai neizmantotās raktuvēs. Drošības prasības tajās bieži netiek ievērotas, tādēļ negadījumi notiek regulāri. Šogad vien vairākos ar kalnrūpniecību saistītos negadījumos CĀR gājuši bojā vismaz 40 cilvēki.