Tās nav tikai bērnu izklaides: Ukraina noteikusi sankcijas animācijas seriāla "Maša un lācis" veidotājiem
Krievija turpina izmantot informatīvos instrumentus, lai ietekmētu auditoriju. Ukrainā nolēmuši pastiprināt ierobežojumus pret Krievijas saturu, kas, pēc Kijivas vērtējuma, popularizē Kremlim izdevīgus naratīvus.
Ar Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska rīkojumu, kas pieņemts pēc Nacionālās drošības un aizsardzības padomes (NSDP) lēmuma, noteiktas sankcijas pret animācijas seriāla "Maša un lācis" veidotājiem un izplatītājiem.
Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sankciju sarakstā iekļautas piecas fiziskas un četras juridiskas personas, kas saistītas ar animācijas seriāla ražošanu un izplatīšanu.
To vidū ir studija "Animaccord", kurai pieder tiesības uz projektu, tās dibinātājs un ģenerāldirektors, kā arī seriāla režisors, producents, scenārists un līdzautori, kuri turpinot maksāt nodokļus Krievijas budžetā.
Ukrainas Dezinformācijas apkarošanas centrs norādījis, ka "Maša un lācis" neesot tikai bērnu izklaides produkts, bet arī Krievijas "maigās varas" un hibrīdās ietekmes elements.
Centrs apgalvo, ka seriālā tiekot popularizēti Krievijai izdevīgi vēstījumi, tostarp:
- pozitīva Krievijas tēla veidošana lielā un labsirdīgā lāča tēlā;
- kaimiņtautu izsmiešana caur bērnišķīgo un destruktīvo Mašas tēlu;
- padomju pagātnes un militārās simbolikas normalizēšana bērnu vidē.
Studijai "Animaccord" esot sarežģīta starptautiska korporatīvā struktūra ar birojiem ASV, Kiprā un Polijā, kas ļaujot tai apiet ierobežojumus un gūt ienākumus no skatījumiem daudzās pasaules valstīs, tostarp Ukrainā.
Neraugoties uz ārzonu struktūrām, studija saglabājot tiešas saiknes ar Krieviju, izmantojot īpašniekus, vadību un intelektuālā īpašuma tiesības.
Vladimirs Putins personīgi esot ticies ar studijas vadību, kas, pēc Ukrainas amatpersonu domām, liecinot par projekta nozīmi Krievijai.
Animācijas seriāls jau iepriekš ticis ierobežots vai aizliegts Itālijā, Somijā, Vācijā un Lielbritānijā, kur to atsevišķi kritiķi dēvējuši par "Kremļa Trojas zirgu".