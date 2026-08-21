Krievijas pretgaisa aizsardzība izraisījusi katastrofu okupētās Jaltas apkaimē
Okupētajā Krimā netālu no Jaltas jau trešo dienu turpinās plašs meža ugunsgrēks, kura iespējamais iemesls esot neveiksmīga Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmu darbība.
Jaltas kalnos jau trešo dienu turpinās liels meža ugunsgrēks. Monitoringa grupa "Krimskij veter" publicējusi satelītattēlus, kuros redzami ugunsgrēka apmēri. Kā ticamākais aizdegšanās iemesls tiek minēta Krievijas pretgaisa aizsardzības vienību neveiksmīga darbība.
Ugunsgrēks izcēlās 19. augustā grūti pieejamā kalnu apvidū. Saskaņā ar Krievijas Ārkārtas situāciju ministrijas datiem līdz 20. augusta rītam uguns skartā teritorija pārsniedza 10 hektārus. Ugunsgrēka dzēšanā iesaistīti 469 cilvēki un 103 tehnikas vienības.
Krievijas glābšanas dienesti strādā sarežģītos apstākļos: daļa darbinieku līdz uguns perēkļiem nokļūst kājām ar mugursomas tipa ugunsdzēšamajiem aparātiem, bet ūdens piegādei tiek izmantoti motocikli.
Monitoringa resursi ugunsgrēka izcelšanos saista ar Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmu darbību laikā, kad notika dronu uzbrukums.