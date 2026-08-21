Donava pēc 80 gadiem atdod kara liecības - dzelmē atrastais glabā divu karavīru stāstu
Neparasti zemais Donavas ūdens līmenis Budapeštā atklājis liecības, kas upes dzelmē bija nogulējušas vairāk nekā 80 gadus. No dubļiem izceltas divu Otrā pasaules kara laikā pazudušu vācu karavīru mirstīgās atliekas, viņu identifikācijas žetoni un militārais motocikls. Tagad eksperti mēģina noskaidrot, kas bija abi bojāgājušie, vēsta “Euronews”.
Gadu desmitiem abi karavīri tika uzskatīti par bezvēsts pazudušiem – nebija zināms ne tas, kur viņi gājuši bojā, ne arī viņu nāves apstākļi. Cerību beidzot noskaidrot viņu vārdus dod līdzās atrastie militārie identifikācijas žetoni. Viens no tiem izsniegts Vērmahta karavīram, bet otrs – “Waffen-SS” dalībniekam.
Tomēr žetona atrašana pie mirstīgajām atliekām vēl nenozīmē, ka cilvēka identitāte ir noskaidrota. Ekspertiem svarīga ir pat precīza vieta, kur žetons atrasts. Ja tas atrodas krūškurvja rajonā, visticamāk, tas piederējis konkrētajam karavīram, jo žetonus nēsāja kaklā. Savukārt pie gurniem atrasts žetons varētu būt glabāts kabatā un piederēt citam kritušajam biedram.
Pašlaik Vācijas Kara kapu aprūpes komisijas speciālisti kopā ar Ungārijas kolēģiem cenšas noteikt abu vīriešu identitāti. Ja izdosies noskaidrot viņu vārdus, rezultāti vēl būs jāapstiprina Vācijas Federālajam arhīvam. Karavīru mirstīgās atliekas nogādātas Budaēršas vācu kara kapsētā, kur tās tiek attīrītas, antropoloģiski izpētītas un dokumentētas. Apbedīšana paredzēta rudenī.
Taču Donava atdevusi ne tikai kritušo karavīru mirstīgās atliekas. Upes dubļos atrasts arī vairāk nekā astoņas desmitgades nogulējis DKW militārais motocikls. Eksperti skaidro, ka pēc kaujām par Budapeštu šajā vietā nonācis liels daudzums kara tehnikas un vraku. Atrastais motocikls jau notīrīts, un to plānots izstādīt muzejā.
Budapeštas kauja ilga 102 dienas 1944. un 1945. gadā un prasīja desmitiem tūkstošu karavīru un civiliedzīvotāju dzīvību. Arī vairāk nekā astoņas desmitgades pēc kara daudzu kritušo liktenis joprojām nav zināms. Ungārijā vien par pazudušiem tiek uzskatīti aptuveni 54 000 Otrā pasaules kara karavīru.
Kopš 1992. gada Ungārijā atrastas un pārapbedītas gandrīz 30 000 kritušo mirstīgās atliekas. Tagad šim skaitam pievienosies arī abi Donavā atrastie vīrieši. Ja identifikācijas žetoni ļaus noskaidrot viņu identitāti, pēc vairāk nekā 80 gadiem viņi beidzot varētu tikt apbedīti kapavietā, uz kuras būs norādīti arī viņu vārdi.