“Neredzamais slepkava” Vācijā šogad prasījis jau 14 000 cilvēku dzīvību
Vācijā šovasar piedzīvots satraucošs rekords – ilgstošā karstuma dēļ miruši aptuveni 14 000 cilvēku. Īpaši smaga situācija bijusi jūnija beigās, kad gaisa temperatūra vietām pārsniedza +40 grādus, liecina Roberta Koha institūta dati.
Tikai vienas nedēļas laikā jūnija beigās ar karstumu saistīti aptuveni 9600 nāves gadījumu. Visvairāk cietuši cilvēki, kas vecāki par 75 gadiem. Iepriekšējais Vācijā reģistrētais rekords bija 2018. gadā, kad karstuma dēļ nomira aptuveni 8900 cilvēku.
Bijušais Vācijas veselības ministrs Karls Lauterbahs brīdinājis, ka patiesais karstuma izraisīto nāves gadījumu skaits varētu būt vēl lielāks. Viņš norāda, ka izmantotā aprēķinu metodoloģija ir piesardzīga un daudzi nāves gadījumi, kuros karstums bijis būtisks faktors, statistikā var nebūt pilnībā atspoguļoti.
Speciālisti gan skaidro, ka precīzu karstuma upuru skaitu noteikt nav vienkārši. Tikai atsevišķos gadījumos cilvēks mirst tieši no karstuma dūriena. Daudz biežāk augstā temperatūra saasina jau esošas veselības problēmas, piemēram, sirds un asinsvadu slimības, un kļūst par vienu no faktoriem, kas noved pie nāves. Tādēļ karstums miršanas apliecībās parasti netiek norādīts kā galvenais nāves cēlonis.
Karstums un sausums Vācijā radījis arī citas nopietnas problēmas – veicinājis meža ugunsgrēkus, samazinājis lauksaimniecības ražu un pazeminājis ūdens līmeni lielākajās upēs, kuras tiek izmantotas kravu pārvadāšanai. Arvien skaļāk izskan aicinājumi vairāk līdzekļu ieguldīt, lai valsts spētu pielāgoties ekstrēmam karstumam. Īpaša uzmanība pievērsta slimnīcām un aprūpes namiem, no kuriem daudzos joprojām nav gaisa kondicionieri. Vācijas Pilsētu un pašvaldību asociācija lēš, ka slimnīcu pielāgošanai vien varētu būt nepieciešami vismaz 20 miljardi eiro.
Ekstrēmais karstums šovasar skāris ne tikai Vāciju. Spānijā kopš 1. jūnija reģistrēti gandrīz 4500 ar karstumu saistīti nāves gadījumi, savukārt Francijas veselības iestādes šajā periodā konstatējušas vairāk nekā 7300 nāves gadījumu virs ierastā līmeņa.