No Ukrainas kaujas lauka uz NATO robežām: alianse attīsta dronu un MI aizsardzības tīklu
Alianse izmanto Ukrainas pieredzi bezpilota lidaparātu un mākslīgā intelekta izmantošanā, lai izveidotu jaunu aizsardzības sistēmu.
NATO pēta Ukrainas kara pieredzi un veido jaunu Austrumu flanga aizsardzības sistēmu, kurā droni, sensori un mākslīgais intelekts (MI) darbotos kā vienota sistēma, vēsta "Politico".
NATO mācās no Ukrainas pieredzes — pilna mēroga kara gados Ukraina kļuvusi par vienu no pasaules līderēm bezpilota lidaparātu un mākslīgā intelekta izmantošanā kaujas laukā. Alianse vēlas izmantot šīs atziņas, lai aizsargātu savu austrumu flangu pret iespējamu Krievijas agresiju.
Sistēmu plānots izvietot teritorijā no Somijas ziemeļiem līdz Melnajai jūrai. NATO plāns paredz izveidot vienotu tīklu, kurā ietilptu tūkstošiem dronu, sauszemes sensoru un satelītu. Tie visi būtu savstarpēji savienoti un spētu reāllaikā nodot informāciju.
Mākslīgajam intelektam būtu jāpalīdz militāristiem ātrāk apstrādāt milzīgu ienākošās informācijas apjomu. Sistēma spētu atklāt potenciālus draudus, analizēt datus un palīdzēt pieņemt lēmumus.
Vienlaikus NATO neplāno pilnībā nodot kaujas tehnikas vadību mākslīgajam intelektam. Lēmums par ieroču izmantošanu joprojām palikšot cilvēka ziņā.
Šāda pieeja lielā mērā atkārto to, kas jau notiek Ukrainā. Ukrainas militāristi arvien plašāk izmanto mākslīgo intelektu, taču neuzskata to par cilvēka aizvietotāju.
MI jau tiek izmantots dronu navigācijai, objektu atklāšanai un atpazīšanai, mērķēšanai, precizitātes uzlabošanai un citiem uzdevumiem.
Ukrainas pieredze NATO ir īpaši svarīga tāpēc, ka Ukraina jau vairākus gadus karo konfliktā, kurā bezpilota lidaparāti kļuvuši par vienu no galvenajiem kaujas lauka instrumentiem. Ukrainas izstrādātāji nepārtraukti pilnveido šīs tehnoloģijas.
Šā gada pavasarī vairāk nekā 200 Ukrainas uzņēmumu strādāja pie risinājumiem ar mākslīgā intelekta izmantošanu droniem, raķetēm, radariem un citām militārajām sistēmām.
Arī Ukrainas militāristi uzskata, ka galvenais mērķis nav izņemt cilvēku no kaujas lauka, bet gan atbrīvot viņu no uzdevumiem, kurus var paveikt tehnika.
NATO Ukrainas karš kļuvis par pieredzes avotu, ko nav iespējams iegūt tikai militārajās mācībās. Alianse redz, kā droni darbojas reālā konfliktā, kā pretinieks pielāgojas jaunajām tehnoloģijām un kādi risinājumi patiešām darbojas kaujas laukā.
"Mēs nekopējam Ukrainu. Mēs mācāmies no Ukrainas," paziņoja NATO kapteinis Ronans Seftons.