Zelenskis atklāj Ukrainas pretgaisa aizsardzības vājo vietu pēc masīvā trieciena Kijivai
Masīvajā Krievijas raķešu un dronu triecienā, kam naktī uz ceturtdienu bija pakļauta Kijiva, notriekti 90% spārnoto raķešu, bet situācija ar ballistiskajām raķetēm ir sarežģītāka, platformā "Telegram" ceturtdienas vakarā pauda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Trieciens bija kombinēts - daudz ballistisko raķešu, spārnoto raķešu, bija droni. Diemžēl vissarežģītāk šobrīd ir ar ballistiskajām raķetēm. Ja šajā triecienā notriekto spārnoto raķešu īpatsvars ir apmēram 90%, tad ar ballistiskajām raķetēm situācija ir ievērojami sliktāka," atzina prezidents.
Krievijas trieciena rezultātā nodarīti postījumi vairāk nekā 200 objektu. Konkrēti, tās 86 mājas, bērnu slimnīca, sociālā infrastruktūra un tirdzniecības objekti, norādīja prezidents.
"Mēs noteikti atbildēsim uz šo Krievijas triecienu tāpat kā uz citiem Krievijas triecieniem - atbildēsim pilnīgi taisnīgi un ar tāldarbības līdzekļiem. Ukrainas tāldarbības spēki saņems vēl vairāk resursu," solīja Zelenskis.
Jau ziņots, ka krievu triecienā naktī uz ceturtdienu Kijivā nogalināti 15 cilvēki.
Ceturtdienas vakarā krievi atkal raidīja ballistiskās raķetes uz Kijivu. Holosijivas rajonā trāpīts biznesa centram un neapdzīvojamajai apbūvei. Viens cilvēks nogalināts, divi ievainoti.