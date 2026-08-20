Spāniju satricina jauna zemestrīču sērija: ir cietušie un postījumi
Spānijas Granadas provinci atkal satricinājusi virkne zemestrīču. Pazemes grūdieni nodarījuši postījumus ēkām, un varasiestādes drošības apsvērumu dēļ ierobežojušas tūristu piekļuvi slavenajam viduslaiku pils un cietokšņa kompleksam Alhambrā.
Kā vēsta Reuters, zemestrīcēs viegli cietuši trīs cilvēki. Viens no cietušajiem, nepilngadīgais, nogādāts slimnīcā.
A series of #earthquakes struck near #Granada, #Spain over 4 days, damaging historic sites. About 600 people were evacuated following Tuesday's M4.8 tremor.— Spectee Inc. (@SpecteeInc) August 20, 2026
(🎥: @Samanthadelrioq via Spectee)
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Saskaņā ar Spānijas Nacionālā ģeogrāfijas institūta datiem visu trīs zemestrīču stiprums pārsniedza 4 magnitūdas. Spēcīgākais pazemes grūdiens tika reģistrēts plkst. 10.37 pēc vietējā laika, un tā stiprums sasniedza 4,7 magnitūdas. Tā epicentrs atradās netālu no Gohares pilsētas aptuveni 10 kilometrus uz dienvidiem no Granadas.
Neilgi pēc tam tika reģistrētas vēl divas, nedaudz vājākas zemestrīces tuvējās apdzīvotās vietās.
Drošības apsvērumu dēļ Granadas metro samazināja vilcienu kustības ātrumu līdz 30 kilometriem stundā. Vietējie mediji arī ziņoja par vairāku viesnīcu evakuāciju.
Vairākās ēkās, galvenokārt dzīvojamajās mājās, radušās lielas plaisas. Atsevišķās vietās no ēku fasādēm atdalījušies apdares elementi, bet uz ietvēm nokrituši ķieģeļi.
Jaunās zemestrīces tikai dažas dienas pēc spēcīga pazemes grūdiena
Jaunie pazemes grūdieni notikuši tikai dažas dienas pēc 5,0 magnitūdu zemestrīces, kas Granadas apkaimi satricināja sestdien. Toreiz tika bojātas ēkas un automašīnas, bet Alhambra uz laiku tika slēgta apmeklētājiem.
Pagājušajā gadā slaveno pils un cietokšņa kompleksu apmeklēja aptuveni 2,7 miljoni cilvēku.
Pēc jaunās zemestrīču sērijas varasiestādes atkal ierobežojušas tūristu piekļuvi atsevišķām Alhambras daļām. Tāpat slēgtas vairākas administratīvās ēkas, muzeji un sporta objekti, taču medicīnas iestādes turpina darbu.