Vētras Vācijā prasījušas upurus: krītoši koki laupījuši dzīvību diviem cilvēkiem
Vētrās Vācijā dzīvību zaudējuši divi cilvēki, ceturtdien paziņojušas varasiestādes.
Vācijas rietumos netālu no Ķelnes viena sieviete zaudēja dzīvību, bet otra guva smagus ievainojumus, kad vētras laikā nojumei uzgāzās koks, pavēstīja policija.
Abas sievietes bija izgājušas pastaigāties un, sākoties vētrai, patvērās nojumē, kurai uzgāzās koks. Nelaime notika Valdorfā Reinzemes-Pfalcas federālajā zemē 50 kilometrus uz dienvidiem no Ķelnes.
Citos reģionos valsts rietumos un centrālajā daļā vētras nodarīja postījumus desmitiem māju un izgāza kokus.
Tīringenē vīrietim uzkrita koka zars, un viņš no gūtajiem ievainojumiem mira. Nelaimes gadījums notika ceturtdienas rītā Georgentāles ciematā pēc vētras. 40 gadus vecais vīrietis veda savu bērnu uz bērnudārzu, kad viņam uzkrita koka zars. Pēc pieejamās informācijas bērns nav cietis.
Vācijā naktī uz ceturtdienu tika konstatēti arī divi tornado, no kuriem viens izveidojās netālu no Berlīnes, bet otrs Veclārā.
Hesenes federālajā zemē Veclārā nodarīti postījumi aptuveni 60 māju, paziņoja ugunsdzēsēju dienests, savukārt vairākas mājas netālu esošajā Zolmsā cietušas tik smagi, ka tās vairs nav drošas.
Laubahā krītošs koks sabojāja gāzes cisternu kādā dzīvojamajā ēkā, kur sākās gāzes noplūde. Tika evakuēti cilvēki 200 metru rādiusā.
Ārkārtas operācijas, kas saistītas ar laikapstākļiem, veiktas arī Brandenburgas un Bavārijas federālajās zemēs.
Bavārijas policija paziņoja, ka krītoši koki nodarījuši bojājumus vairākiem transportlīdzekļiem, taču nav ziņu, ka būtu ievainoti cilvēki.