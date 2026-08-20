Gatavojoties ļaunākajam scenārijam, ap Karaļaučiem noris plašas NATO gaisa spēku mācības
ASV vadībā šonedēļ NATO ziemeļaustrumu flangā norisinās plašas alianses gaisa spēku mācības, kuru ietvaros notiek lidojumi virs Polijas un Baltijas valstu reģiona, tostarp netālu no Krievijas valdījumā esošā Kēnigsbergas (Karaļauču) eksklāva.
Ņemot vērā iesaistīto resursu apjomu un to kombināciju, mācības piesaistījušas aizsardzības ekspertu un lidojumu analītiķu uzmanību.
Saskaņā ar lidojumu datiem un ASV amatpersonu teikto mācībās demonstrēto spēju klāsts ietver kaujas uzbrukumus, degvielas uzpildīšanu gaisā, izlūkošanu un elektronisko karadarbību.
NATO spēku Eiropā pavēlniecības pārstāvis Mārtins O'Donels atklāja, ka otrdien mācībās piedalījās ASV un Norvēģijas iznīcinātāji, Polijas sauszemes spēki un NATO lidmašīna "E-3A AWACS".
"AWACS" darbojas kā lidojošs komandcentrs un radara stacija. Lidojumu izsekošanas vietne "Italmilradar" fiksēja tās lidojuma maršrutu virs Polijas ziemeļiem.
Kārtējais ASV izlūkošanas ziņojums liecina, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins pārbauda NATO vājās vietas, gatavojoties iespējamam ierobežotam uzbrukumam kādai sabiedroto valstij nākamajos pāris gados, šomēnes ziņoja laikraksts "The Wall Street Journal".
Novērotāji lēš, ka NATO mācībās trešdien piedalījās no 25 līdz 50 lidmašīnām, bet to nebija iespējams pārbaudīt. Drošības apsvērumu dēļ amatpersonas atteicās nosaukt precīzu mācībās iesaistīto lidaparātu skaitu.
Sabiedrotie "pastāvīgi pilnveido savas aizsardzības spējas", trešdien uzsvēra O'Donels.
Cita starpā "Italmilradar" konstatēja degvielas uzpildes lidmašīnu un ASV Gaisa spēku lidmašīnas "EA-37B Compass Call" klātbūtni, kas tika pamanītas netālu no Kēnigsbergas (Karaļauču) eksklāva.
Lidojumu monitoringa vietne "Open Source Intel" ziņo, ka trešdien šajā reģionā tika novērota pastiprināta NATO lidmašīnu aktivitāte, tostarp trīs AWACS lidmašīnas un vairāki gaisa degvielas uzpildes lidaparāti, galvenokārt ap Kēnigsbergu (Karaļaučiem).
ASV Gaisa spēku Eiropā (USAFE) amatpersona trešdienas vakarā apstiprināja, ka mācības plānotas vairākas dienas.
Latvijas Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS) aģentūrai LETA atzina, ka NBS sniedza atbalstu NATO aktivitātēm Baltijas valstu gaisa telpas drošībai, iesaistot Gaisa spēku Kontroles un ziņošanas centru, kas pildīja tam noteiktos uzdevumus.
"NATO aktivitātes apliecina sabiedroto gatavību kopīgi aizsargāt alianses teritoriju, stiprina kolektīvo aizsardzību un atturēšanu, kā arī demonstrē spēju koordinēti reaģēt uz jebkādiem drošības izaicinājumiem reģionā," tika pausts NBS paziņojumā, vienlaikus NBS neprecizēja, kādas tieši NATO kolektīvas aktivitātes Baltijas valstu tuvumā tiek veiktas, taču apliecināja, ka šīs aktivitātes norisinājās otrdien un trešdien.
Eiropas Politikas analīzes centra (CEPA) vecākā pētniece Olga Lautmane norādīja, ka "EA-37B Compass Call" piedalīšanās manevros Kēnigsbergas (Karaļauču) apkārtnē ir ievērojama. Šis lidaparāts ir "paredzēts, lai traucētu sakarus, radarus un navigācijas sistēmas - spējas, kas būtu izšķirošas jebkurā konfrontācijā ar Krieviju", trešdien savā "Substack" kontā rakstīja Lautmane.
Saskaņā ar "Italmilradar" datiem lidmašīna izlidoja no Grieķijas Krētas salas un nolaidās Polijas Slupcas apriņķī. No turienes "EA-37B Compass Call" turpināja lidojumu uz ziemeļiem un aptuveni divas stundas atradās virs Polijas ziemeļiem, rietumos no Kēnigsbergas (Karaļauču) apgabala, pirms atgriezās Krētā.
Krievija pēdējā laikā ir pastiprinājusi jūras spēku aktivitātes šajā reģionā, un pirmdien karakuģis "Admiral Kasatonov" tika pamanīts netālu no Vācijas Fēmarnas salas, dodoties prom no Baltijas jūras. Šī fregate spēj pārvadāt hiperskaņas raķetes "Zircon", kuras var aprīkot ar parastajām vai kodolgalviņām.
Lautmane norādīja, ka nav pierādījumu tam, ka NATO mācības būtu bijušas atbilde uz Krievijas jūras spēku aktivitātēm, jo alianse šajā reģionā regulāri veic novērošanu un mācības. "Taču tam ir vērts pievērst uzmanību, jo brīdinājumi par Krieviju kļūst arvien skaļāki un biežāki," viņa piebilda.