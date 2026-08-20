Krievijā strauji pieaug pesimisms - divas trešdaļas iedzīvotāju uzskata, ka ļaunākais vēl tikai priekšā
Krievijas sabiedrībā strauji pieaug bažas par nākotni. Jau divas trešdaļas iedzīvotāju uzskata, ka valstij smagākie laiki vēl tikai priekšā. Pesimisma līmenis sasniedzis rādītājus, kādi pēdējo reizi fiksēti 90. gadu sākumā, kad sabruka Padomju Savienība un Krieviju satricināja smaga ekonomiskā krīze.
Krievijas Sabiedriskās domas izpētes centra (VCIOM) veiktās aptaujas dati liecina, ka lielākā daļa jeb 66% Krievijas iedzīvotāju jūlijā atzina, ka, viņuprāt, valstij paši smagākie laiki vēl tikai priekšā. Kopš gada sākuma to Krievijas iedzīvotāju īpatsvars, kas uzskata, ka vissmagākie laiki vēl tikai gaidāmi, pieaudzis par trešdaļu jeb 16%. Iemesls tam ir pieaugošais darbaspēka trūkums un izmaksu pieaugums, Kremlim turpinot ieguldīt resursus savā kara mašīnā.
Līdzīgs 66-67% pesimisma līmenis reģistrēts tālajā 1991. gadā, pirms Padomju Savienības sabrukuma tajā pašā gadā, un 1992. gadā, hiperinflācijas periodā, kad cenas pieauga par aptuveni 2500% un dzīves līmenis strauji pasliktinājās, liecina VCIOM dati.
Jaunā aptauja veikta laikā, kad ilgstošais karš pret Ukrainu arvien vairāk ietekmē parasto Krievijas iedzīvotāju dzīvi. Pēdējos mēnešos Ukraina pastiprinājusi uzbrukumus dziļi Krievijas aizmugurē naftas un enerģētikas infrastruktūrai, izraisot degvielas trūkumu daudzās valsts daļās. Kijiva veikusi arī virkni uzbrukumu noliktavām, kas pieder Krievijas e-komercijas gigantam "Wildberries", tādējādi traucējot piegādes patērētājiem un mazajiem uzņēmumiem.