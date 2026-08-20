DNS tests atklāj ilgi glabātu beļģu karaļnama noslēpumu - bijušais auto tirgotājs kļuvis par princi
26 gadus vecā beļģa Klemāna Vandenkerkhoves dzīvē noticis neparasts un neticams pavērsiens. Bjušais automašīnu tirgotājs oficiāli kļuvis par princi pēc tam, kad Beļģijas princis Lorāns juridiski atzinis viņu par savu dēlu, vēsta BBC.
Klemāns piedzima prinča Lorāna attiecībās ar beļģu dziedātāju Vendiju van Vantenu, kuras īstais vārds ir Irisa Vandenkerkhove. Jau pirms aptuveni pusgada jaunais vīrietis klusā ceremonijā pašvaldībā tika oficiāli uzņemts prinča ģimenē, taču informācija par to atklātībā nonākusi tikai tagad.
Lai gan Klemāns tagad oficiāli var saukties par princi, karaliskās ģimenes pabalstu viņš nesaņems un arī nepiedalīsies oficiālajos karaļnama pienākumos. Viņš nebūs arī Beļģijas troņa mantošanas līnijā, atšķirībā no savas pusmāsas princeses Luīzes un pusbrāļiem prinčiem Emerika un Nikolā.
Par sava tēva patieso identitāti Klemāns uzzināja tikai 16 gadu vecumā. Dažus gadus iepriekš viņš princi Lorānu bija nejauši saticis tirdzniecības centrā, tobrīd pat nenojaušot, ka sastaptais vīrietis ir viņa tēvs. Četrus gadus pēc mātes atklāsmes Klemāns saņēmās piezvanīt princim, un pēc vairākām sarunām abi beidzot tikās. Vēlāk princis Lorāns pats ierosinājis veikt DNS testu. Laboratorijas rezultāti uzrādīja 99,5% DNS sakritību, apstiprinot abu radniecību.
Pagaidām jaunais princis nesteidzas atteikties no uzvārda Vandenkerkhove un pieņemt tēva Saksijas-Koburgas dzimtas vārdu. Viņš uzsvēris, ka lepojas ar mātes doto uzvārdu un tā maiņu uztvertu kā sava veida nodevību pret visu, ko māte viņa labā darījusi.
Interesanti, ka šis nav pirmais skaļais paternitātes stāsts Beļģijas karaļnamā. Lorāna tēvs, bijušais karalis Alberts II, pēc gadiem ilgas tiesvedības un DNS testa 2020. gadā atzina ārlaulībā dzimušo meitu Delfīni Boelu. Viņa tiesā panāca tiesības uz princeses titulu un tagad pazīstama kā princese Delfīne de Saksija-Koburga.