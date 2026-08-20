Vai Krievija tiešām gatavojas uzbrukt NATO? Analītiķis skaidro, kāpēc apšauba draudīgākos scenārijus
Bažas, ka Krievija pēc kara Ukrainā varētu vērsties pret kādu no NATO valstīm, pēdējā laikā Rietumos izskan arvien biežāk. Tomēr ārpolitikas izdevuma “Responsible Statecraft” analītiķis Marks Episkoposs uzskata, ka šādi scenāriji nereti tiek pārspīlēti un pašlaik nav pazīmju, ka Maskava gatavotos tiešam uzbrukumam aliansei.
Episkoposs savā 19. augustā publicētajā analīzē kritizē priekšstatu, ka ASV prezidenta Donalda Trampa attieksme pret NATO un spriedze Vašingtonas attiecībās ar Eiropas sabiedrotajiem būtu radījusi Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam izdevīgu iespēju pārbaudīt alianses gatavību aizstāvēt tās austrumu flangu.
Šāda versija izskanējusi arī žurnāla “Rolling Stone” publikācijā, kurā aplūkota iespēja, ka Maskava varētu mēģināt īstenot ierobežotu militāru iebrukumu kādā NATO valstī. Kā viens no iespējamajiem mērķiem šādos scenārijos bieži tiek minēta Igaunija.
Šī hipotēze paredzētu, ka Krievija ieņemtu nelielu NATO teritorijas daļu un cerētu, ka ASV un citas alianses valstis nevēlēsies riskēt ar plašu karu ar Krieviju tās atgūšanas dēļ. Šādā gadījumā Maskavas mērķis varētu būt radīt politisku krīzi NATO iekšienē un apšaubīt kolektīvās aizsardzības principa uzticamību.
Tomēr pat eksperti, uz kuriem atsaucas “Rolling Stone”, šādu scenāriju vērtē kā maz ticamu. Militārais analītiķis Maikls Kofmans norādījis, ka tieša Krievijas uzbrukuma NATO valstij iespējamība pašlaik ir zema.
Arī Igaunijas amatpersonas iepriekš noraidījušas apgalvojumus, ka Krievijas uzbrukums Baltijas valstīm būtu nenovēršams vai gaidāms tuvākajā laikā.
Igaunijas ārlietu ministrs Marguss Cahkna pagājušajā nedēļā uzsvēra, ka nedz Igaunija, nedz NATO pašlaik neredzot pazīmes, kas liecinātu par Krievijas gatavošanos plaša mēroga uzbrukumam aliansei. Viņš tam minēja divus galvenos iemeslus – Krievija joprojām ir iesaistīta karā Ukrainā un tai pašlaik trūkst spēju šādam uzbrukumam, bet vienlaikus Maskavu attur arī NATO militārais spēks.
Episkoposs uzsver, ka bažas par NATO piektā panta darbību nav radušās līdz ar Trampa atgriešanos Baltajā namā. Kolektīvās aizsardzības pants paredz, ka uzbrukums vienai NATO dalībvalstij tiek uzskatīts par uzbrukumu visām, tomēr tajā nav automātiska nosacījuma, ka ASV jebkurā situācijā nekavējoties iesaistītos karā ar Krieviju.
Analītiķis vienlaikus pauž viedokli, ka Eiropas NATO valstīm pašām ir pietiekami liels ekonomiskais un militārais potenciāls, lai uzņemtos lielāku atbildību par Krievijas atturēšanu, nepaļaujoties uz ASV kā galveno Eiropas drošības garantu.
Viņa ieskatā iespējama militāra eskalācija starp Krieviju un Eiropu joprojām ir reāls risks, tomēr to nevajadzētu automātiski saistīt ar Trampa politiku vai pārmaiņām ASV un Eiropas attiecībās.
Episkoposs brīdina, ka pārspīlēts uzsvars uz nenovēršamu Krievijas uzbrukumu NATO var novērst uzmanību no sarežģītākā jautājuma – kā pēc Ukrainas kara ilgtermiņā veidot stabilākas attiecības starp Krieviju, Eiropu un ASV un vienlaikus saglabāt ticamu NATO atturēšanas spēju.