Rumānijā nogāzies drons.
Pasaulē
Šodien 09:21
Krievijas masīvā trieciena laikā Rumānijā nogāžas drons
Krievijai naktī uz ceturtdienu veicot kārtējo masīvo raķešu un dronu triecienu Ukrainai, Rumānijā nogāzies drons, pavēstīja Rumānijas Aizsardzības ministrija.
Drons ielidojis Rumānijas gaisa telpā aptuveni 13 kilometrus uz austrumiem no Galacas, teikts paziņojumā.
Plkst. 3.24 armijas helikoptera apkalpe ziņoja, ka objekts nogāzies aptuveni četrus kilometrus uz ziemeļaustrumiem no Grindas ciema Tulčas apriņķī neapdzīvotā apvidū.
Pēc lidaparāta nogāšanās izraisījies ugunsgrēks, kas vēlāk apdzisis.
Jau ziņots, ka masīvajā dronu un raķešu triecienā, ko Krievija aizvadītajā naktī vērsa pret Ukrainu, Kijivas pilsētā un apgabalā nogalināti vismaz 13 cilvēki.
Polija, reaģējot uz Krievijas triecienu, gaisā pacēla kara aviāciju.