Vācijā plosās vētra.
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Šodien 08:12
Vētra Vācijā prasa cilvēka dzīvību
Vācijas rietumos netālu no Ķelnes viena sieviete zaudējusi dzīvību, bet otra guvusi smagus savainojumus, kad vētras laikā nojumei uzgāzies koks, pavēstīja policija.
Nelaime notikusi Valdorfā Reinzemes-Pfalcas federālajā zemē 50 kilometrus uz dienvidiem no Ķelnes.
Citos reģionos valsts rietumos un centrālajā daļā vētra nodarīja postījumus desmitiem māju un nogāza kokus.
Hesenes federālajā zemē Veclārā nodarīti postījumi aptuveni 60 māju, paziņoja ugunsdzēsēju dienests, savukārt vairākas mājas netālu esošajā Zolmsā cietušas tik smagi, ka tās vairs nav drošas.
Policija norādīja, ka postījumus, iespējams, izraisījis virpuļviesulis.
Ārkārtas operācijas, kas saistītas ar laikapstākļiem, veiktas arī Tīringenes, Brandenburgas un Bavārijas federālajās zemēs.
Bavārijas policija paziņoja, ka krītoši koki nodarījuši bojājumus vairākiem transportlīdzekļiem, taču nav ziņu, ka būtu ievainoti cilvēki.