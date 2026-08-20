Krievijai masīvi uzbrūkot Ukrainai, Polija paceļ gaisā kara aviāciju
Krievijas pret Ukrainu izvērstā masīvā raķešu un dronu trieciena laikā Polija naktī uz ceturtdienu pacēlusi gaisā kara aviāciju, kā arī aktivizējusi gatavības režīmā uz zemes izvietotās pretgaisa aizsardzības un radiolokācijas izlūkošanas sistēmas, paziņoja Polijas armijas operatīvā vadība.
"Saistībā ar Krievijas tālās darbības aviācijas aktivitāti, kas veic uzlidojumus Ukrainas teritorijai, Polijas gaisa telpā sākušās kara aviācijas operācijas," teikts paziņojumā platformā "X".
Arī uz zemes izvietotās pretgaisa aizsardzības un radiolokācijas izlūkošanas sistēmas aktivizētas gatavības stāvoklī.
Polijas vadība norādīja, ka veiktie pasākumi ir preventīvi. To mērķis ir nodrošināt Polijas gaisa telpas drošību un tās aizsardzību, jo īpaši apgabalos, kas robežojas ar apdraudētajām zonām.
Jau ziņots, ka Krievijas raķešu uzbrukumos Kijivas pilsētai un apgabalam naktī uz ceturtdienu nogalināti vismaz seši cilvēki, bet ievainoti vairāki desmiti.
Naktī uz 30. jūliju Krievijai veicot masīvu raķešu un dronu triecienu Ukrainai, Polijas gaisa telpā ielidoja un pie Ļubļinas nogāzās krievu spārnotā raķete H-101.