Pamirā pazudušo triju Lietuvas un Baltkrievijas alpīnistu meklēšanā bēdīgas ziņas
Lietuvas un Baltkrievijas sabiedrību satraukusi triju alpīnistu pazušana Pamira kalnos uz robežas starp Kirgizstānu un Ķīnu. Par grupas dalībnieku likteni nav ziņu jau trīs nedēļas, un pēdējie atklājumi liek gatavoties sliktākajam.
37 gadus vecais Lietuvas alpīnists Sergejs Rubcovs kopā ar diviem baltkrievu profesionāļiem Nikolaju Sviridovu un Maksimu Poļanski pazuda pēc uzkāpšanas Kumurdi kalnā. Kā vēsta Baltkrievijas izdevums “Pozirk”, 60 un 43 gadus vecie Sviridovs un Poļanskis bija pieredzējuši alpīnisti, kuriem piešķirts prestižais tituls “Sniega leopards” par uzkāpšanu piecās īpaši nozīmīgās 7000 metru augstās virsotnēs bijušās Padomju Savienības teritorijā. 1. augustā trijotne uzkāpa 6613 metru augstajā kalnā, bet nākamajā dienā ziņoja, ka gatavojas sākt nokāpšanu uz bāzes nometni. Tā bija pēdējā reize, kad viņi deva par sevi ziņu, bet 4. augustā viņi neieradās norunātajā vietā, kur gaidīja transportlīdzeklis.
“Pozirk” norāda, ka Kurumdi kalns šis kalns ir pazīstams ar ārkārtīgi sarežģītiem tehniskajiem kāpšanas apstākļiem, bīstami irdeniem iežiem, nestabilām virsotnes sniega pārkarēm un lielu izolētību. Šo apstākļu dēļ tajā ir bijis ļoti maz veiksmīgu kāpumu. Tā kā šis kalns atrodas tieši uz Kirgizstānas un Ķīnas robežas, grūti izmantot pavadoņtelefonus, bet Ķīnas operatora sniegtie mobilo sakaru izsekošanas dati bija pieejami tikai fragmentāri. Tādēļ glābējiem nebija precīzu koordinātu, un viņi bija spiesti pārmeklēt visu maršrutu.
Spītējot sliktajiem laikapstākļiem un sarežģītajai virsmai, tika uzsākti meklēšanas un glābšanas darbi, iesaistot ne tikai glābējus, bet arī robežsargus un dronus. Pazudušos ilgi nevarēja atrast, līdz 16. augustā viņu meklēšanai paredzētā vietne Kurumdy.by pavēstīja, ka pārskatot tās dienas rītā veikto drona ierakstu, “nogruvuma masā netālu no iepriekš atrastajiem priekšmetiem mēs ieraudzījām to, kas, ļoti iespējams, ir grupas dalībnieku ķermeņi”.
“Videomateriālā nav redzami cilvēki — gandrīz visu klāj sniegs un akmeņi. Mēs redzam zābakus ar dzelkšņiem, aprīkojuma un apģērba daļas, kā arī aprises, kuras mēs uztveram kā cilvēku ķermeņus. To varēs apstiprināt tikai tad, kad viņus nogādās lejā, un tikai pēc tam būs iespējama identifikācija,” teikts paziņojumā. “Vienu lietu mēs varam pateikt ar pārliecību, un mums tas ir svarīgi. Starp objektiem nogāzē stiepjas virve — vīrieši pārvietojās kā viena sasieta alpīnistu grupa. Šajās dienās zemāk nogāzē mēs esam atraduši aprīkojumu, kas pieder visiem trim. Tas nozīmē, ka grupa neizšķīrās — negadījuma brīdī viņi bija kopā, un arī tagad viņi ir kopā. Neviens no viņiem uz šīs nogāzes netika atstāts viens.”
Pēc divām dienām vietnē tika publicēts paziņojums, ka aktīvie meklēšanas darbi ir noslēgušies, un tiks izstrādāta ķermeņu un mantu lejup nogādāšanas operācija. “Mēs nepublicējam šos kadrus un nenododam tos nevienam citam. Mēs nevēlamies, lai šie sirdi plosošie attēli izplatītos internetā. Ģimenes tos ir redzējušas, un ar to pietiek,” teikts paziņojumā.
To, ka pazudušie alpīnisti, visticamāk, ir atrasti, Baltkrievijas ziņu aģentūrai BelTA pavēstīja arī Baltkrievijas Alpīnisma un klinšu kāpšanas federācijas priekšsēdētājs Aleksandrs Godļevskis. “Puišu ķermeņi tika atrasti, taču viņi nav identificēti. Tur ir ļoti sarežģīti sniega un ledus apstākļi, kā arī ļoti sarežģīts reljefs. Pie puišiem neviens nevarēja nolaisties. Situāciju ieraudzīja ar drona palīdzību. Tas, ko mēs noskaidrojām, bija iespējams ar nepārtrauktu tehnikas (helikopteru, dronu) darbu un saņemtās informācijas analīzi,” viņš sacīja.
Grupas dalībnieku bojāejas apstākļi vēl nav noskaidroti.