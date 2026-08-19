Spānija grasās ievest daudz Seutā palikušo nepilngadīgo nelegālo migrantu
Spānija plāno no nelegālo imigrantu vidus, kas jūlija beigās no Marokas ieradās Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā un tur palikuši, aptuveni 500 nepavadītos nepilngadīgos pārvietot uz valsts pamatteritoriju, trešdien raidorganizācijai RNE pavēstīja Spānijas migrācijas ministre Elma Saisa.
Centrālā valdība Madridē sadarbojas ar Seutas varasiestādēm un Spānijas reģionālajām valdībām, izstrādājot plānu šo nepilngadīgo pārvietošanai, kas tiks nodoti bērnu aizsardzības organizāciju aprūpē valsts pamatteritorijas reģionos, sacīja ministre.
Plāns paredz, ka nepilngadīgie tiks solidāri izvietoti visos Spānijas reģionos un izmitināti audžuģimenēs, vēsta Spānijas mediji.
Eiropas Komisija (EK) dažas stundas pirms ziņu parādīšanās par Spānijas valdības plāniem norādīja, ka saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) tiesību aktiem visi migranti būtu jānogādā atpakaļ Marokā, vēsta britu laikraksts "The Guardian".
Lūgts sniegt skaidrojumu, EK pārstāvis sakariem ar presi iekšlietu jautājumos Markuss Lammerts sacīja, ka saskaņā ar ES normām visi Seutā palikušie nelegālie imigranti būtu jānogādā atpakaļ, "ieskaitot nepavadītos nepilngadīgos".
Spānijas opozīcijas Tautas partija (PP) noraidījusi Madrides valdības plānu, uzsverot, ka bērniem vislabākā vieta ir kopā ar savām ģimenēm.
"Ja Maroka ir lūgusi nogādāt bērnus atpakaļ un ja Eiropa saka, ka visi nelegālie imigranti ir jānogādā atpakaļ neatkarīgi no tā, vai tie ir bērni vai nav, kas vēl valdībai ir vajadzīgs," televīzijas intervijā vaicāja PP vadības pārstāvis, parlamenta deputāts Huans Bravo.
Seutā jūlija pēdējās dienās, nelikumīgi šķērsojot robežu, no Marokas ieradās līdz pat 80 000 nelegālo imigrantu. Lielākā daļa drīz pēc tam atgriezās Marokā.
Tomēr raidorganizācija RTVE vēstīja, ka Spānijas valsts policija Seutā ir identificējusi 2168 nepavadītus nepilngadīgos un nodevusi tos pilsētas varasiestādēm.
Iekšlietu ministrs Fernando Grande-Marlaska sacīja, ka Seutā joprojām atrodas apmēram 5000 nelegālo imigrantu.