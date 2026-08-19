Tramps jau šogad plāno tikties ar Ziemelkorejas diktatoru Kimu: "Es ar viņu ļoti labi saprotos!"
ASV prezidents Donalds Tramps trešdien paziņoja, ka plāno vēl šogad tikties ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu.
"Jā, es tikšos," Tramps sacīja žurnālistiem pie Baltā nama, atbildot uz jautājumu, vai plāno šogad tikties ar Kimu. Ja šī tikšanās notiks, tā būs pirmā Trampa un Kima tikšanās Trampa otrās prezidentūras laikā.
Tramps šīs pašas sarunas gaitā žurnālistiem sacīja, ka Ziemeļkorejai ir 57 kodolieroči, minot ļoti precīzu vērtējumu par Phenjanas kodolarsenāla apjomu. "Viņam ir 57 ļoti spēcīgi kodolieroči. Tas nekad nedrīkstēja notikt, bet viņam tie ir. Es ar viņu ļoti labi saprotos," norādīja ASV prezidents.
Savukārt Ziemeļkorejas līdera ietekmīgā māsa Kima Jočena trešdien pauda, ka viņai nekas nav zināms par brāļa kontaktiem ar Trampu, par ko vēl pirmdien sarunā žurnālistiem minēja ASV prezidents, vēsta Phenjanas oficiālā ziņu aģentūra KCNA.
"Attiecībā uz nesenajām ziņām no Vašingtonas par saziņu starp Ziemeļkorejas un ASV līderiem - man par to nav nekādas informācijas," Kimas teikto citē KCNA.
"Tā, iespējams, ir vienīgā lieta, kas saistīta ar mūsu augstākās vadības ārpolitiku, par ko man nav zināms," piebilda līdera māsa.
Vienlaikus viņa apliecināja, ka brālim ir "labas atmiņas" par Trampu un attiecības abu līderu starpā joprojām ir "izcilas".