Ātrās palīdzības auto Maskavā sabrauc Krimas otrās lielākās bankas vadītāja vietnieku. VIDEO
Neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīna Maskavā nāvējoši traumējusi Krievijas anektētās Krimas otras lielākās bankas vadītāja vietnieku.
До приємних новин.— Хунтянин пересічний 🇺🇦 (@ObolonJunta) August 19, 2026
"Швидка допомога" насмерть заїбенила зампреда правління Держбанку рф Дмитра Ларіна у центрі Маци, бо нехуй їздити на моцику.#славаУкраїні 🇺🇦#russiaisaterroriststate #NoRussiaNoFascism#NoRussiaNoTerror pic.twitter.com/9LOdPE80XX
50 gadus vecais “Genbank” valdes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Larins brauca ar motociklu, kad viņu 18. augusta rītā notrieca ātrās palīdzības automašīna. Sadursmē baņķieris guva nāvējošas traumas.
Kā vēsta vietējie mediji, “Genbank” ir otra lielākā banka Krimā un Sevastopolē, ko Krievija 2014. gada pavasarī vardarbīgi atņēma Ukrainai un to anektēja. Šī banka uzskatīta par vietējās kolaborantu valdības balsu. Šajā bankā Larins bija atbildīgs par informācijas drošības, informācijas tehnoloģijām, operāciju bloku, risku pārvaldību un ar tām saistītajām jomām.