Pasaulē

Ātrās palīdzības auto Maskavā sabrauc Krimas otrās lielākās bankas vadītāja vietnieku. VIDEO

Nils Zālmanis

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

Neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīna Maskavā nāvējoši traumējusi Krievijas anektētās Krimas otras lielākās bankas vadītāja vietnieku.

Ātrās palīdzības auto Maskavā sabrauc Krimas otrās...

50 gadus vecais “Genbank” valdes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Larins brauca ar motociklu, kad viņu 18. augusta rītā notrieca ātrās palīdzības automašīna. Sadursmē baņķieris guva nāvējošas traumas.

Kā vēsta vietējie mediji, “Genbank” ir otra lielākā banka Krimā un Sevastopolē, ko Krievija 2014. gada pavasarī vardarbīgi atņēma Ukrainai un to anektēja. Šī banka uzskatīta par vietējās kolaborantu valdības balsu. Šajā bankā Larins bija atbildīgs par informācijas drošības, informācijas tehnoloģijām, operāciju bloku, risku pārvaldību un ar tām saistītajām jomām.

Tēmas

KrievijaKrimaUkrainaMaskava

Citi šobrīd lasa