Krievijas iedzīvotāji rekordtempā dodas uz Gruziju, jo nevēlas kļūt par jaunu "lielgabalu gaļu"
"Meduza" un Krievijas Telegram kanāls "Ostrožno, novosti" vēsta, ka uz Krievijas un Gruzijas robežas strauji pieaudzis Krievijas pilsoņu skaits, kuri šķērso robežpunktu "Verhnij Lars".
Nepilnas nedēļas laikā caur Krievijas un Gruzijas robežkontroles punktu "Verhnij Lars" izgājuši vismaz 58 tūkstoši cilvēku — tas ir rekordliels pasažieru plūsmas apjoms.
Saskaņā ar Krievijas Federālā muitas dienesta datiem tikai pēdējās diennakts laikā robežpunktu šķērsojuši aptuveni 20 tūkstoši cilvēku, bet kopš 15. augusta — vismaz 58 tūkstoši.
Straujais Krievijas iedzīvotāju aizplūšanas pieaugums uz Gruziju notiek uz baumu fona par iespējamu jaunu vīriešu mobilizāciju Krievijā. Šāda tendence turpinoties jau vairākas dienas.
15. un 16. augustā caur "Verhnij Lars" diennaktī devušies vairāk nekā 19 tūkstoši cilvēku. Pašreizējie rādītāji būtiski pārsniedz līdzīgu periodu datus iepriekšējos gados.
"Verhnij Lars" ir vienīgais sauszemes robežšķērsošanas punkts starp Krieviju un Gruziju. Pieaugot cilvēku plūsmai, muitas dienests pastiprinājis maiņas, lai varētu apkalpot vairāk automašīnu un pasažieru, tomēr rindas tik un tā izveidojušās.
Pēc "Ostrožno, novosti" datiem, Krievijas pusē pie robežas izveidojies liels sastrēgums — divu stundu laikā automašīnas virzoties uz priekšu tikai aptuveni 100 metrus.
Sociālajos tīklos jau tiek apspriests, vai šī situācija nav saistīta ar gaidām jaunu mobilizāciju.
Iepriekš izdevumi "Vjorstka" un "Važnije istoriji" vēstīja, ka Krievijas varasiestādēm kļūst arvien grūtāk piesaistīt jaunus līgumkaravīrus armijai un noturēt okupētās teritorijas.
Pēc to informācijas, 2026. gada pirmajā ceturksnī jauno karavīru vervēšanas temps samazinājies par trešdaļu.
Uz šī fona Krievijas varasiestādes, kā ziņots, apspriežot dažādus scenārijus — sākot no rezervistu rotācijas līdz jaunai mobilizācijai.
Oficiāli Kremlis šādus plānus publiski neapstiprina, taču straujais izbraukšanas pieaugums caur Gruziju tiek vērtēts kā satraucošs signāls Krievijas varasiestādēm.
Kremlis un Krievijas Aizsardzības ministrija reģioniem noteikuši plānu 2026. gadā karam pret Ukrainu piesaistīt aptuveni 409 tūkstošus līguma karavīru. Par to, atsaucoties uz situāciju pārzinošiem avotiem, raksta "Financial Times".
Reģionālās varas iestādes izjūt nopietnu spiedienu, jo tām jāizpilda noteiktās kvotas. Lai piesaistītu cilvēkus, kā apgalvo cilvēktiesību aizstāvji, tagad tiek izmantotas arī piespiedu pārbaudes un aizturēšanas kampaņas, kā arī izdarīts spiediens uz vīriešiem ar juridiskām problēmām un izmantotas citas apšaubāmas metodes.