NATO aviācijas aktivitāte pie Kaļiņingradas sasniedz neparastu līmeni; eksperti saskata signālu Maskavai
Militārais eksperts Karlo Masala norādījis, ka NATO aviācijas koncentrēšanās ap Kaļiņingradu ir vēstījums Krievijai.
Vācijas izdevums "Die Welt" raksta, ka otrdien Kaļiņingradas apkaimē novērota neparasti augsta NATO militārās aviācijas aktivitāte. Tas noticis laikā, kad pieaug spriedze ar Krieviju un pastiprinās bažas, ka Kremlis varētu eskalēt situāciju alianses austrumu flangā.
Pēc OSINT analītiķu datiem, vienlaikus Kaļiņingradas tuvumā gaisā atradušās vairākas nozīmīgas ASV un NATO lidmašīnas. To vidū bija NATO tālās darbības radiolokācijas izlūkošanas un vadības lidmašīna "E-3 AWACS", ASV elektroniskās karadarbības lidmašīna "EA-37B Compass Call II", kā arī ASV armijas izlūkošanas lidaparāts "ARTEMIS II".
"E-3 AWACS" un "ARTEMIS II" misijas šajā reģionā pašas par sevi neesot nekas neparasts.
Taču analītiķu uzmanību piesaistījusi vienlaicīga ASV elektroniskās karadarbības lidmašīnas "EA-37B" klātbūtne. Pēc viņu vērtējuma, šāda kombinācija var liecināt, ka ASV un NATO tieši Kaļiņingradas reģionā bijusi īpaša nepieciešamība pēc izlūkošanas vai elektroniskās karadarbības spējām.
NATO pārstāvis paziņojis, ka operācijā piedalījušies "ASV un Norvēģijas iznīcinātāji, Polijas sauszemes spēki, NATO gaisa novērošanas un vadības lidmašīna E-3A (AWACS) un citi spēki". Pēc viņa teiktā, operāciju vadīja ASV.
Some interesting intelligence, surveillance and reconnaissance (ISR) activity just wrapped up around Kaliningrad, Russia.— OSINTdefender (@sentdefender) August 18, 2026
A NATO E-3 Airborne Early Warning and Control (AWACS) aircraft was operating nearby while a U.S. Air Force EA-37B "Compass Call II" electronic warfare… pic.twitter.com/08C5tCAxhk
Kaļiņingradas apgabals jau ilgstoši tiek uzskatīts par vienu no visvairāk militarizētajiem Krievijas anklāviem Eiropā. Tur izvietotas pretgaisa aizsardzības sistēmas, raķešu kompleksi un citi Krievijas militārās infrastruktūras elementi, kas var apdraudēt Poliju, Lietuvu, Baltijas valstis un NATO sakaru līnijas.
Tāpēc jebkura neparasta alianses aviācijas aktivitāte ap šo reģionu tiek uztverta kā signāls Maskavai.
"Būtiska militārās aviācijas koncentrācija ap Kaļiņingradu. Atliek tikai cerēt, ka Krievija saprata šo vēstījumu," rakstīja Bundesvēra universitātes militārais eksperts Karlo Masala.
Analītiķi norāda, ka Kremlim tas esot tiešs brīdinājums. Uz ziņu fona par NATO iespējamiem plāniem gadījumā, ja Krievija uzbruktu Baltijas valstīm, alianse demonstrējot ne tikai politiskus paziņojumus, bet arī konkrētu gatavību darboties pret Kaļiņingradu kā būtisku Krievijas militāro mezglu.
"AWACS" nodrošina gaisa telpas kontroli, "ARTEMIS II" apkopo izlūkošanas informāciju, "EA-37B" veic elektronisko karadarbību, bet iznīcinātāji un sauszemes spēki papildina kopējo operācijas ainu.