Ar likumu pret "parandžām": Portugālē turpmāk sabiedriskās vietās nedrīkstēs slēpt seju
Portugāles prezidents parakstījis likumu, kas aizliegs sejas aizsegšanu sabiedriskās vietās.
"Seja ir uzskatāma par cilvēka identitātes un saziņas centrālo elementu," otrdienas vakarā paziņoja prezidents Antoniu Žozē Seguru.
Likuma galīgā redakcija, ko Portugāles mediji dēvē par "parandžu likumu", parlamentā tika pieņemta jūlijā. To atbalstīja valdošā konservatīvā koalīcija un opozīcijā esošie nacionālkonservatīvie, kamēr kreisās partijas balsoja pret.
Likums aizliedz publiskās vietās valkāt apģērbu, kas paredzēts, lai pilnībā noslēptu seju vai liegtu identificēt personu, kā arī aizliedz jebkādus spaidus un ietekmēšanu, kas liek personai nosegt seju dzimuma, reliģijas, vecuma vai izcelsmes dēļ.
Tiek atzīts, ka likuma galvenais mērķis ir musulmaņu sieviešu tradicionālās galvassegas, kas aizsedz seju, piemēram, parandžas.
Likumpārkāpējiem draudēs naudas sodi no 150 līdz 3000 eiro. Izņēmumi paredzēti veselības, profesionālās darbības, māksliniecisko izpausmju vai ar laikapstākļiem saistītu iemeslu dēļ, kā arī dievkalpojumu vietās, diplomātiskajās pārstāvniecībās un lidmašīnās.