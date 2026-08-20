Karstuma dēļ Donavā nekontrolējami savairojušās bīstamas milzu karpas - monstri
Klimata pārmaiņu un neierasti augstās gaisa temperatūras dēļ Austrijas galvaspilsētā Vīnē, Donavas upē, novērota strauja un nekontrolējama Āzijas izcelsmes "milzu karpu" izplatība. Šīs zivis, kas spēj sasniegt pusotra metra garumu un 50 kilogramu svaru, rada nopietnus draudus gan vietējai ekosistēmai, gan atpūtniekiem
Kā norāda izdevums, šīs zivis Donavā nav nonākušas nejauši. Pagājušā gadsimta septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados pilsētas varasiestādes tās apzināti ielaida upē, lai dabiskā ceļā cīnītos ar pārlieku saaugušajām ūdenszālēm un aļģēm. Gadu desmitiem to masveida savairošanos veiksmīgi ierobežoja vēsais Centrāleiropas klimats, kas nebija piemērots sugas nārstošanai.
Tomēr pašlaik situācija ir krasi mainījusies. "BILD" skaidro, ka karstuma viļņu un ūdens temperatūras paaugstināšanās dēļ apstākļi to izplatībai kļuvuši ideāli. Vasaras mēnešos Donavas ūdens temperatūrai Vīnē sasniedzot 23–25 grādus pēc Celsija, zivis sāk aktīvi nārstot. Eksperti brīdina par gaidāmu "populācijas sprādzienu", ņemot vērā, ka viena šīs sugas mātīte gada laikā spēj iznērst aptuveni piecus miljonus ikru.
Biologi un dabas aizstāvji uzsver, ka "milzu karpu" ekspansija rada dubultu apdraudējumu. Pirmkārt, tās ir izteiktas filtrētājas, kas līdzīgi vaļhaizivīm peld ar plaši atvērtu muti, katru dienu izfiltrējot milzīgus planktona apjomus. Tādējādi tiek atņemta barības bāze vietējām Eiropas zivju sugām un to mazuļiem, kas var novest pie barības ķēdes sabrukuma un dramatiska bioloģiskās daudzveidības samazinājuma. Zinātnieki brīdina par risku atkārtot ASV Misisipi upes scenāriju, kur šī invazīvā suga atsevišķos posmos tagad veido līdz pat 90% no kopējās zivju masas.
Otrkārt, zivis apdraud infrastruktūru un cilvēku veselību. Izjūtot apdraudējumu no garāmbraucošu motorlaivu vai ūdens motociklu trokšņa, šīs zivis mēdz masveidā lēkt gaisā līdz pat divu vai triju metru augstumam. Desmitiem kilogramu smags lidojošs ķermenis spēj nodarīt smagas traumas cilvēkiem, piemēram, sejas kaulu vai ribu lūzumus un smadzeņu satricinājumus, ko apliecina pieredze ASV. Vīnes Jaunajā Donavā, kas ir ļoti populāra atpūtas vieta airētājiem un peldētājiem, šāds apdraudējums tiek uztverts īpaši nopietni.
Problēmas patiesos apmērus apliecināja nesens ekoloģisks incidents dabas parkā "Untere Lobau" (Donavas palienē). Ūdens līmeņa un skābekļa krituma dēļ tur notika zivju slāpšana, un glābēji atklāja, ka satraucoši lielu daļu mirušās biomasas veidoja tieši Āzijas karpas. Tas ir neapgāžams pierādījums, ka sugas īpatsvars upē jau tagad ir krietni lielāks, nekā tika lēsts iepriekš.
Vīnes pašvaldība pašlaik meklē risinājumus situācijas kontrolei, taču pagaidām bez panākumiem. Iecere izzvejot karpas ar tīkliem noraidīta kā nerealizējama, jo 21 kilometru garajā un līdz pat sešus metrus dziļajā ūdenstilpē tās viegli spēj izvairīties no loma. Arī tradicionālā makšķerēšana ir neefektīva, jo, pārtiekot tikai no planktona, šīs karpas neuzķeras uz standarta makšķernieku ēsmām, padarot šīs sugas kontroli par vienu no šī brīža sarežģītākajiem ekoloģiskajiem izaicinājumiem reģionā.