Biļete vienā virzienā: kā Krievijas komandieri sūta kājniekus nāvē pie Kostjantiņivkas
Krievijas Z kanāls aprakstījis detaļas par uzbrukumiem Ukrainas pilsētai Kostjantiņivkai, kur Krievijas karavīri it kā brīvprātīgi dodoties "pa diviem" pretī gandrīz drošai nāvei.
Lielākajai daļai Krievijas triecienvienību karavīru ofensīva Kostjantiņivkas virzienā beidzoties ar nāvi. Viņi to apzinoties, tomēr paklausīgi izpildot pavēles. Krievijas Z kanāls "BČ 3" detalizēti aprakstījis situāciju Krievijas bruņotajos spēkos.
Visvairāk pārsteidzot tas, ar kādu nolemtu pakļāvību Krievijas triecienvienību karavīri dodoties pretī drošai nāvei zem Ukrainas dronu triecieniem.
"Notiek ne pārāk veiksmīgs mēģinājums ieņemt pilsētu. Katru dienu šajā virzienā tiek nosūtītas grupas. Tās nogādā līdz pulcēšanās punktam, piemēram, "Everests", un tālāk viņi pa diviem dodas pa saviem maršrutiem.
Daudzi iet bojā jau ceļā: droni, mīnas, artilērijas uguns, sapīšanās naktī dzeloņstieplēs. Nāve ir briesmīga un mokoša. Droni viņus piebeidz tikai vakarā…
Ja cilvēks ir ievainots, nekādas evakuācijas nav.
Pieņemsim, ka divniekam veiksmīgi izdodas sasniegt noteikto punktu. Viņi tur nostiprinās. Taču paiet diena vai divas, un viņus tik un tā atklāj un nogalina.
Šobrīd pēc mēneša uzbrukumiem tur dzīvs palicis tikai viens cilvēks ar radiostaciju — tas nozīmē, ka divnieki dodas pretī drošai nāvei.
Viņiem piezvana un saka: "Gatavojies, rīt dosies uz priekšu. Iesiet kopā ar "Ezi". Izbraukšana pulksten četros no rīta. Gatavs?"
Un cilvēks ar drūmu seju, nolaistām acīm skatās grīdā un saka: "Jā, sapratu, pieņēmu. Ar "Ezi"."
Viņš lieliski zina, ka dodas nāvē, ka nākamās dienas saullēkts būs viņa pēdējais, ka viņa fotogrāfiju mājās jau var likt sēru rāmītī un par viņu var jau rīkot aizlūgumu baznīcā. Un tomēr viņš dodas," raksta "BČ 3".
Pēc kanāla teiktā, ja triecienvienību karavīri atsakoties doties šādās misijās, viņu pašu komandieri draudot ar tā dēvēto "anulēšanu" jeb fizisku iznīcināšanu.