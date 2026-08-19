Ukraina izveidojusi 300 kilometru garu aizsardzības līniju, kas gadiem varētu kavēt Krievijas armijas virzību
Foto: Soctīkli
Aizsardzības joslā ietilpst prettanku grāvji, betona piramīdas un vairāki šķēršļu veidi vairākās kārtās.
Pasaulē

Ukraina izveidojusi 300 kilometru garu aizsardzības līniju, kas gadiem varētu kavēt Krievijas armijas virzību

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

Ukraina izveidojusi jaunu 300 kilometru garu aizsardzības līniju, kuras pārvarēšanai Krievijas bruņotajiem spēkiem varētu būt nepieciešami gadi.

Ukraina izveidojusi 300 kilometru garu aizsardzība...

Kremļa plāni ātri ieņemt neokupēto Donbasa daļu varētu kārtējo reizi neizdoties — Ukrainas aizsardzības spēki gatavojas ilgstošai aizsardzībai un veic nepieciešamos pasākumus.

Kopumā Ukraina starp Izjumu un Orihivu izbūvējusi aptuveni 300 kilometrus jaunu aizsardzības būvju. OSINT analītiķis Klemāns Molēns lēš, ka Krievijas karaspēkam šīs līnijas pārvarēšanai varētu būt vajadzīgi gadi.

Aizsardzības joslā ietilpst prettanku grāvji, betona piramīdas un vairāki šķēršļu veidi vairākās kārtās. Vietām tās platums sasniedz 100 metrus. Ukrainas kājnieku un bezpilota lidaparātu operatoru pozīcijas ierīkotas dziļāk — mežos un meža joslās.

Pēc analītiķa teiktā, šāda sistēma nespēj pilnībā apturēt ofensīvu, taču būtiski palēnina Krievijas karaspēka virzību.

Par to liecinot arī fakts, ka vienā no posmiem pat nepabeigta aizsardzības līnija spējusi aizkavēt Krievijas spēku virzību aptuveni deviņus mēnešus.

Foto: Soctīkli
Šāda sistēma nespēj pilnībā apturēt ofensīvu, taču būtiski palēnina Krievijas karaspēka virzību.
Šāda sistēma nespēj pilnībā apturēt ofensīvu, taču būtiski palēnina Krievijas karaspēka virzību.

Tēmas

Ukrainas armijaUkrainaUkrainas bruņotie spēkiKrievijaKrievijas armijaKrievijas Aizsardzības ministrijaDonbass

Citi šobrīd lasa