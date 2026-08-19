Ķīna pirmo reizi nosēdina kosmosa raķetes pirmo pakāpi uz zemes
Ķīna pēc raķetes palaišanas kosmosā pirmo reizi veiksmīgi nosēdinājusi uz zemes raķetes pirmo pakāpi, trešdien ziņoja valsts mediji.
Ķīnai šī ir otrā reize, kad tai izdevies sekmīgi atgūt raķetes pirmo pakāpi. Jau ziņots, ka jūlijā Ķīnai izdevās veiksmīgi nosēdināt "Long March-10B" raķetes pirmo pakāpi uz platformas jūrā, kas bija nozīmīgs sasniegums valsts kosmosa programmā.
Šoreiz veiksmīgi tika atgūta raķetes "Zhuque-3" pirmā pakāpe, vēsta Ķīnas oficiālā ziņu aģentūra "Siņhua". "Zhuque-3" tika palaista trešdienas rītā, un tās pirmā pakāpe tika nosēdināta, izmantojot "izvelkamās nosēšanās kājas". "Siņhua" norādīja, ka šī ir pirmā reize, kad Ķīna izmantojusi šādu nosēdināšanas tehnoloģiju un šo rezultātu novērtēja kā "nozīmīgu pavērsienu valsts atkārtoti izmantojamo raķešu tehnoloģijā".
ASV uzņēmumi "SpaceX" un "Blue Origin" atgūst raķešu pirmās pakāpes kopš 2015. gada, kas palīdzējis samazināt raķešu palaišanas izmaksas.