Igaunijā aizdedzināta aizsardzības uzņēmuma ēka.
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Šodien 08:37
Igaunijā aizdedzināta aizsardzības uzņēmuma ēka; izmeklē iespējamu Krievijas sabotāžu
Piektdienas vakarā aizdedzināta ēka, ko izmanto Igaunijas aizsardzības uzņēmums "Milrem Robotics". Aizdomās turamās personas ir identificētas, un viena no izmeklēšanas versijām paredz iespējamu sabotāžu un Krievijas iesaisti, informē Igaunijas premjers Kristens Mihals.
Mihals norāda, ka izmeklēšana par uzbrukuma apstākļiem turpinās. “Pateicos iestādēm par ātro un profesionālo darbu. Izmeklēšana par visiem uzbrukuma apstākļiem turpinās,” teikts paziņojumā.
Igaunija uzbrukumus aizsardzības industrijai uztver ļoti nopietni. Valsts uzsver, ka mēģinājumi iebiedēt sabiedrību vai vājināt tās drošību neizdosies. “Mēs aizsargāsim savus cilvēkus un uzņēmumus ar visiem nepieciešamajiem līdzekļiem,” norādīts paziņojumā.
"Milrem Robotics" ir Igaunijas aizsardzības tehnoloģiju uzņēmums, kas izstrādā bezpilota sauszemes sistēmas un robotikas risinājumus militārajām vajadzībām.