ASV piespriests cietumsods sievietei, kas plānojusi nogalināt finanšu ministru Besentu
ASV otrdien tika piespriests vairāk nekā sešu gadu cietumsods sievietei, kas plānojusi nogalināt finanšu ministru Skotu Besentu, izmantojot ASV Kapitolijā ienestas degbumbas.
26 gadus vecā transsieviete Railija Ingliša sacīja, ka viņa bija psihiskas krīzes un narkomānijas stāvoklī, kad 2025. gada janvārī aizbrauca uz Vašingtonu un pateica Kapitolija policijai, ka ir ieradusies nogalināt Besentu dienā, kad Senāts ministru apstiprināja amatā.
"Es negribēju nevienam kaitēt. Es neesmu politisks cilvēks. Es neesmu vardarbīgs cilvēks," Ingliša sacīja tiesas prāvā, vēršoties pie ASV apgabala tiesneša Rūdolfa Kontrerasa.
Kontrerass, kuru tiesneša amatam bija nominējis toreizējais ASV prezidents Baraks Obama, piesprieda Inglišai sešu gadu un viena mēneša cietumsodu, kuram sekos trīs gadus ilga probācijas uzraudzība.
Ingliša jau ir izcietusi 20 mēnešus no šī soda, kurus viņa pavadīja ieslodzījumā kopš aizturēšanas. Viņa martā atzina savu vainu divās ar ieročiem saistītās apsūdzībās.
Incidentā Kapitolijā neviens netika ievainots, un Kontrerass sacīja, ka Inglišas plānam kaitēt Besentam bija "ļoti mazas vai nekādas" izredzes izdoties. Besents neatradās Kapitolijā, kad 2025. gada 27. janvārī tur ieradās Ingliša. Viņa atnesa Molotova kokteiļus, bet izrādījās, ka tie nevar aizdegties, atzīmēja tiesnesis.
Prokurori bija ieteikuši piespriest 10 gadu un viena mēneša cietumsodu. Prokurora palīgs Brendans Horans sacīja, ka apsūdzētā vismaz mēnesi bija plānojusi "politiska atentāta mēģinājumu" laikā, kad ASV pieauguši politiski motivētas vardarbības draudi.