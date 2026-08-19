ASV uz trim dienām atliek 50% muitas tarifu Kanādas precēm
ASV uz trim dienām atliek jauno 50% muitas tarifu piemērošanu daudzām Kanādas precēm, otrdien paziņoja ASV prezidents Donalds Tramps.
Tramps jūlijā parakstīja rīkojumus par jaunu 50% muitas tarifu noteikšanu daudzām Kanādas precēm, kā iemeslu minot Otavas "diskriminējošu attieksmi" pret ASV alkoholu, automašīnām un piena produktiem. Bija plānots, ka jaunie tarifi stāsies spēkā trešdien un attieksies uz plašu preču klāstu, tai skaitā vīniem, hokeja nūjām un cementu.
Tomēr otrdienas vakarā Tramps sociālajā tīklā "Truth Social" paziņoja, ka ir apturējis tarifu ieviešanu.
"Esmu apturējis 50% tarifus (..) uz trīs dienu periodu, pamatojoties uz to, ka Kanādai un ASV, ja vien dokumenti tiks līdz galam noformēti, ir panākta vienošanās!" paziņoja Tramps. Viņš arī pavēstīja, ka varētu tikt atjaunots naftas cauruļvada "Keystone XL" projekts.
Šis projekts, kas pirmo reizi tika ierosināts 2008. gadā, nodrošinātu jēlnaftas transportu no Albertas provincē Kanādā uz Nebrasku ASV vidienē, kur "Keystone XL" savienotos ar esošajiem cauruļvadiem, kas ved uz Meksikas līci un Misisipi upi. Taču pret šo projektu stingri iebilst vides aizsardzības organizācijas un Amerikas pamatiedzīvotāju ciltis.
2015. gadā toreizējais ASV prezidents Baraks Obama noraidīja projektu vides apsvērumu dēļ, pirms Tramps to atjaunoja savā pirmajā prezidentūras termiņā.
2021. gadā, neilgi pēc stāšanās ASV prezidenta amatā, Džo Baidens atcēla Trampa izsniegto atļauju cauruļvada būvniecībai, norādot, ka "Keystone XL" būvniecība neatbilst viņa administrācijas ekonomiskajiem un klimata mērķiem.