Irāna pēc vairāku mēnešu pārtraukuma atkal raida ballistiskās raķetes uz AAE
Irāna izšāvusi divas ballistiskās raķetes pret Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) teritoriju, otrdien paziņojusi Abū Dabī.
Šis ir pirmais gadījums pēdējo mēnešu laikā, kad AAE Aizsardzības ministrija konstatējusi raķešu uzbrukumu.
"AAE pretgaisa aizsardzības sistēmas fiksēja divas no Irānas palaistas ballistiskās raķetes, no kurām pirmā nokrita ārpus valsts teritoriālajiem ūdeņiem, bet otrā - teritoriālajos ūdeņos," teikts Aizsardzības ministrijas paziņojumā platformā "X".
Paziņojums tika izplatīts aptuveni divas stundas pēc tam, kad Iekšlietu ministrija bija nosūtījusi cilvēkiem uz telefonu brīdinājumu par raķešu draudiem.
Tas bija pirmais šāds brīdinājums kopš viltus trauksmes jūnijā un jūlijā izsludinātā brīdinājuma par uzbrukumu, bet toreiz raķetes netrāpīja AAE teritorijā. Pirms tam pēdējais raķešu brīdinājums tika izsludināts maija sākumā.
Pēdējo nedēļu laikā atkārtoti notikuši uzbrukumi valsts naftas uzņēmumam ADNOC piederošajiem tankkuģiem.
Pēc ASV un Izraēlas uzbrukuma Irānai 28. februārī AAE visvairāk cieta no Irānas atbildes triecieniem. Pret AAE tika vērstas gandrīz 3000 raķešu un dronu.
Pēc tam, kad jūnijā starp karojošajām pusēm tika noslēgts saprašanās memorands, kas kopš tā laika ir zaudējis spēku, AAE, atšķirībā no citām Persijas līča valstīm, neziņoja par jauniem uzbrukumiem.