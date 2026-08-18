Traģēdija Ilinoisā: māte izglābj 7 gadus veco dēlu no upes, bet pati noslīkst
Traģisks negadījums noticis ASV Ilinoisas štatā, kur 31 gadu veca trīs bērnu māte izglābusi savu septiņus gadus veco dēlu no upes, taču pati mirusi noslīkstot.
Andželina Halimendika svētdienas vakarā kopā ar trim bērniem bija devusies makšķerēt “Independence Grove Forest Preserve” dabas teritorijā. Kādā brīdī viņas jaunāko dēlu straume ierāva Despleinas upē. Sieviete nekavējoties metusies ūdenī un spējusi palīdzēt zēnam nokļūt līdz citam ģimenes loceklim. Taču mirkli vēlāk pati Andželina pazudusi zem ūdens.
Radinieks un tuvumā esošie cilvēki sievieti izvilkuši krastā un sākuši veikt atdzīvināšanas pasākumus. Ierodoties mediķiem, viņa nogādāta slimnīcā, tomēr sievietes dzīvību glābt neizdevās.
Tiesu medicīnas eksperts secinājis, ka nāves apstākļi atbilst noslīkšanai.
Policija norādījusi, ka neseno vētru un spēcīgo nokrišņu dēļ upe bija kļuvusi dziļāka un straume – daudz spēcīgāka nekā parasti. Zem ūdens atradušies arī nogāzti koki, zari, akmeņi un citi šķēršļi, kas padarīja situāciju vēl bīstamāku.
Likumsargi pašlaik notikušo vērtē kā traģisku nelaimes gadījumu.
Sievietes vīrs Apastāstījis, ka traģēdijas brīdī darba dēļ atradies ārpus pilsētas. Andželina bija devusies makšķerēt kopā ar bērniem. 31 gadu vecajai sievietei palikuši trīs bērni – 11 gadus veca meita un divi dēli, tostarp septiņus gadus vecais zēns, kuru viņa izglāba no upes.