Nakts karaļa Čārlza īpašumā par nepilniem 180 eiro: Sandringemā tūristiem atvērta īpaša naktsmītne
Vai kādreiz esat prātojuši, kā būtu pārnakšņot vietā, kur Ziemassvētkus pavada Lielbritānijas karaliskā ģimene? Tagad šāda iespēja kļuvusi nedaudz reālāka – karaļa Čārlza III Sandringemas īpašumā Anglijā viesiem durvis vēris vēsturisks ūdenstornis, kas pārvērsts romantiskā naktsmītnē diviem.
Vairāk nekā 150 gadus senais Sandringemas īpašums atrodas Norfolkā, aptuveni 160 kilometrus uz ziemeļiem no Londonas. Tā teritorijā esošais The Water Tower pēc vērienīgas atjaunošanas tagad pieejams rezervēšanai.
Nakšņošanas cena sākas no aptuveni 177 eiro par nakti, lai gan īsākām uzturēšanās reizēm tā var būt ievērojami augstāka. Savukārt, rezervējot vairākas naktis, vienas nakts izmaksas parasti samazinās.
Neobizantiešu stilā celtais tornis tapis 1877. gadā, lai nodrošinātu Sandringemas rezidenci ar svaigu ūdeni. Šo funkciju ēka pildīja gandrīz simt gadu. Tagad vēsturiskajai būvei sākusies pavisam cita dzīve.
“Gaidīšana ir beigusies… Iepazīstinām ar The Water Tower,” otrdien sociālajos tīklos paziņoja Sandringemas īpašuma pārstāvji, publiskojot arī ieskatu restaurētajās telpās.
Viņi torni raksturo kā unikālu karaļnama vēstures daļu, kas gandrīz 150 gadus slejas pāri Norfolkas ainavai un tagad ir gatava jaunai nodaļai.
Naktsmītne paredzēta diviem cilvēkiem, un tās interjerā saglabāts izteikti britisks raksturs. Viesistabā atrodas kamīns, lustra, klasiskas mēbeles un gleznas, kas saistītas ar Sandringemas vēsturi.
Arī augšstāvā esošajā guļamistabā ierīkots savs kamīns, bet pa logiem paveras plašs skats uz apkārtējo lauku ainavu.
Pa senatnīga izskata kāpnēm iespējams nokļūt vēl augstāk – uz torņa jumta, no kura redzami Norfolkas pakalni un Sandringemas apkārtne.
Torni savulaik projektējis pazīstamais britu inženieris Džeimss Mansergs. Īpaši izceļas būves apaļā forma, neobizantiešu arhitektūra un sarežģītais ķieģeļu mūrējums.
Ūdenstornis nav vienīgā Sandringemas ēka, kurā iespējams apmesties tūristiem. Īpašumā izīrējams arī Gardens House, kurā var nakšņot astoņi cilvēki, un The Folly, kas paredzēts sešiem viesiem.
Tomēr vietai īpašu pievilcību piešķir tās saistība ar britu karaļnamu. Sandringemas namā karaliskā ģimene tradicionāli pavada Ziemassvētkus, bet 25. decembrī tās pārstāvji dodas uz dievkalpojumu tuvējā baznīcā.
Sandringema ir karaļa Čārlza III privātīpašums. Viņš to kopā ar Balmorālas īpašumu Skotijā mantoja pēc karalienes Elizabetes II nāves.
Sandringemas saikne ar britu monarhiju aizsākās jau 1862. gadā, kad īpašumu iegādājās karaliene Viktorija kā lauku rezidenci savam dēlam – nākamajam karalim Edvardam VII.